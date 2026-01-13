El escándalo del verano sigue sumando capítulos y, esta vez, quien tomó la palabra fue una voz autorizada: Sabrina Rojas. Tras la viralización de los audios donde Luciano Castro intentaba seducir a una mujer de Dinamarca estando en pareja con Griselda Siciliani, la madre de los hijos del actor rompió el silencio en Bondi Live y fue lapidaria.
Lejos de justificarlo, Rojas expuso el cansancio ante la repetición de errores de su ex. "Él es un buen tipo, pero hay veces que pensás y decís: 'Dale, boludo, no te podés equivocar tantas veces'. Ya se te viralizó una vez... tenés que tener cuidado", disparó.
Rojas fue categórica al pedirle responsabilidad afectiva al galán. "O quedate soltero, o dejá de lastimar minas, porque yo no creo que a Griselda esto le haya pasado por encima", sentenció.
Sobre la actitud de Siciliani, Sabrina Rojas cuestionó: "Me parece raro que ella, tan empoderada y pañuelo verde, diga: 'Bueno, al gordo lo conozco así y lo acepto'. No, así no. No tiene por qué estar dando la cara por un papelón".
La reflexión de Sabrina Rojas
Para cerrar, la conductora reflexionó sobre el mensaje peligroso que baja esta naturalización de la infidelidad, pensando en las nuevas generaciones. "¿Qué tan empoderado es este discurso que también lo está escuchando mi hija y sus amigas? No está bien lo que está diciendo. No aceptemos cualquier cosa con tal de estar con un cuerpo bonito", remató.