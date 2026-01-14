¿La película "El Botín" de Netflix está basada en hechos reales?

"El Botín", disponible en Netflix. Protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck.

Netflix prepara uno de sus estrenos más esperados del año: El Botín, una película de acción policial cargada de tensión, acción y dilemas morales que llega a la plataforma el 16 de enero de 2026. Protagonizada por las superestrellas Ben Affleck y Matt Damon, la película promete combinar un relato intenso con una reflexión sobre la delgada línea entre la justicia y la corrupción.

¿Cuál es la historia real de "El Botín"?

La historia se sitúa en Miami, donde un grupo de policías, interpretados por Affleck, Damon y un elenco que incluye a Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Kyle Chandler y otros, se dedica a investigar casos criminales. La rutina de trabajo cambia drásticamente cuando, en un operativo, descubren una enorme suma de dinero en efectivo en un depósito abandonado. Lo que parecía un hallazgo fortuito se convierte en una trama de sospechas, traiciones y conflictos éticos: ¿deben devolver el dinero a las autoridades o aprovechar la oportunidad para cambiar sus vidas para siempre?

Más allá de la ficción, El Botín tiene un anclaje interesante con la realidad. Según Netflix, la película está inspirada en hechos reales, concretamente en un caso conocido de corrupción policial en Miami durante los años 80, donde varios agentes enfrentaron cargos por tráfico de drogas, sobornos y una serie de robos en el marco de un escándalo que luego fuera apodado el “Miami River Cops Scandal”. La narrativa toma esa base para construir una historia más amplia y dramatizada que examina las consecuencias humanas del crimen desde adentro de la fuerza de seguridad.

Catalina Sandino y Teyana Taylor en "El Botín".

Ben Affleck y Matt Damon: una dupla esperada

La unión de Affleck y Damon frente a las cámaras, y también detrás de escena como productores, ya genera expectativas entre críticos y público, en un thriller que promete estar entre los títulos más comentados del año. Con su lanzamiento mundial, El Botín aspira a ser un ejemplo de cómo el cine puede mezclar entretenimiento, tensión dramática y una reflexión sobre la ambigüedad moral en los tiempos modernos.

El corazón del relato, que está en el dilema moral, pondrá a prueba las relaciones entre los policías, que son tensans. Las lealtades estarán a prueba y nadie será confiable. El guion, a cargo del experimentado Joe Carnahan, explora el género de thriller criminal lleno de giros, pero también juega con la psicología de personajes que enfrentan la tentación, la ambición y el miedo.