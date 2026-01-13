Luis Brandoni llega a Netflix: de qué se trata Parque Lezama, la nueva película de Campanella

Netflix suma a su catálogo Parque Lezama, la nueva película de Juan José Campanella que adapta la reconocida obra de teatro argentina. Con Luis Brandoni y Eduardo Blanco como protagonistas, la producción es una de las más esperadas del año y llegará a la plataforma el próximo 6 de marzo.

De qué se trata Parque Lezama, la nueva película de Campanella

Escrita y dirigida por Campanella, la película se desarrolla casi por completo en un banco del Parque Lezama de la ciudad de Buenos Aires donde Antonio Cardozo (Luis Brandoni), un histórico militante del Partido Comunista, irónico y provocador, forja una amistad con León Schwartz (Eduardo Blanco), un hombre más reservado, conservador y fiel al lema del "no te metas".

La película está basada en una éxitosa obra de teatro argentina

En ese banco de plaza, a pesar de sus diferentes, ambos logran consolidar su amistad y comparten discusiones y diálogos de carcajadas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias.

La película, producida por 100 Bares Producciones, es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral argentina Parque Lezama, basada en I'm Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner. Si bien llegará a Netflix el próximo 6 de marzo, la película se podrá ver en cines argentinos durante todo febrero.

Un elenco de lujo

Además de contar con Luis Brandoni y Eduardo Blanco, como protagonistas la producción argentina tiene una nómina de grandes figuras. Entre ellos se encuentran:

Verónica Pelaccini.

Agustín “Rada” Aristarán.

Manuela Menéndez.

Alan Fernández.

Matías Alarcón.