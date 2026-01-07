El final de Envidiosa, cuentos de Mariana Enriquez, la serie de Moria y el documental de Yiya Murano: las películas y series argentinas que llegan a Netflix en 2026

Todas las películas y series argentinas que se estrenan en 2026.

Netflix reveló su agenda de estrenos para el 2026 con las películas y series argentinas que se verán en los próximos meses. Un repaso por los títulos que salieron a la luz, entre los que se encuentran la temporada final de Envidiosa, la serie de la vida de Moria Casán y el documental sobre Yiya Murano.

El último gigante - Película

La historia gira en torno a Boris, un carismático guía turístico que se reencuentra inesperadamente con su padre Julián, quien lo abandonó hace 28 años. A través de encuentros tensos y emotivos, ambos exploran el dolor del pasado, el resentimiento y la posibilidad del perdón.

Dirección y guion: Marcos Carnvale.

Marcos Carnvale. Elenco: Oscar Martínez, Matías Mayer, Inés Estévez, Luis Luque, Silvia Kutika, Yoyi Francella y Alexia Moyano.

Foto de inicio de producción de El último gigante.

En el Barro, Temporada 2 - Serie

La primera temporada de En el barro amplía el universo narrativo de El Marginal, aportando una mirada inédita sobre el sistema carcelario. Tras su gran recibimiento internacional, Netflix confirmó que la historia continuará próximamente con una segunda temporada.

Producción y dirección general: Sebastián Ortega.

Sebastián Ortega. Dirección: Alejandro Ciancio.

Alejandro Ciancio. Guion: Silvina Frejdkes, Alejandro Quesada, Omar Quiroga y Sebastián Ortega.

Silvina Frejdkes, Alejandro Quesada, Omar Quiroga y Sebastián Ortega. Elenco (no oficial): Ana Garibaldi, Eugenia "La China" Suárez, Verónica Llinás, Victorio D'alessandro, Charo López, Lorena Vega.

Envidiosa, Temporada final - Serie

Dirección: Daniel Barone.

Daniel Barone. Guion: Carolina Aguirre.

Carolina Aguirre. Elenco: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman.

Lo dejamos acá - Película

El film trata sobre un psicoanalista pragmático (Ricardo Darín) que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (Diego Peretti) llega a su consulta.

Dirección: Hernán Goldfrid.

Hernán Goldfrid. Guion: Emanuel Diez.

Emanuel Diez. Elenco: Ricardo Darín, Diego Peretti.

Mis muertos tristes - Serie

Ema, una médica de 60 años, puede ver y escuchar a los muertos. Los llama “presencias” y ha vivido toda su vida evitando que ese don la conecte con el sufrimiento de otros. Pero cuando su sobrina Julie —una joven perturbada que también puede comunicarse con los muertos, aunque de una forma mucho más intensa y sexual— llega a su casa, Ema se ve obligada a involucrarse.

Lo que comienza como un reencuentro familiar se convierte en una perturbadora cadena de eventos que alteran el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos, contagiando a todo un barrio con voces del más allá. Mientras las fronteras entre la vida, la muerte y el deseo se desdibujan, Ema tendrá que enfrentarse a su pasado, su hija, y los fantasmas que nunca dejó ir.

La serie está basada en el cuento Mis muertos tristes de la premiada autora argentina Mariana Enriquez, y toma prestados pasajes y personajes de otras de sus obras: Julie, Un lugar soleado para gente sombría y Cuando hablábamos con los muertos.

Dirección: Pablo Larraín.

Pablo Larraín. Guion: Mariana Enriquez, Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Pablo Larraín.

Mariana Enriquez, Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Pablo Larraín. Elenco: Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Germán de Silva, Luz Jiménez y Carolina Sánchez Álvarez.

Foto perfil Mariana Enriquez (Crédito: Sergio Freire).

Parque Lezama - Película (se estrenará en cines selectos en febrero y en marzo llegará a la plataforma)

La película narra la improbable amistad entre un histórico militante del Partido Comunista y un eterno adepto del “no te metas”. Desde un banco del Parque Lezama, Antonio Cardozo y León Schwartz comparten charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias. La película es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral argentina Parque Lezama, basada en I'm Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner.

Dirección y guión: Juan José Campanella.

Juan José Campanella. Elenco: Luis Brandoni y Eduardo Blanco, completando el elenco Verónica Pelaccini, Agustín Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón.

Yiya Murano: muerte a la hora del té - Documental

Dirigida por Alejandro Hartmann y producida por Haddock Films y Vanessa Ragone, el mismo equipo responsable de documentales como El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas y Carmel: ¿Quién mató a María Marta? Este documental nos invita a descubrir las múltiples facetas de "Yiya": la vecina respetada, la asesina serial, la superestrella mediática y la madre negligente. A través de recreaciones cinematográficas, entrevistas a su hijo Martín y a otros protagonistas directos del caso, esta película nos introducirá en una historia tan asombrosa como inquietante.

Dirección: Alejandro Hartmann.

Risa y la cabina del viento - Película (tras su paso por los cines llegará a la plataforma)

Cuenta la historia de Risa (Elena Romero), una niña de 10 años que perdió a su padre en un incendio en Tierra del Fuego. Años más tarde descubre una cabina de teléfono que le permite hablar con los muertos. Si ella los ayuda a resolver una serie de cuestiones pendientes, le prometen la chance de hablar con su padre por última vez.

Dirección: Juan Cabral.

Juan Cabral. Guion: Pablo Minces, Juan Cabral.

Pablo Minces, Juan Cabral. Elenco: Diego Peretti, Joaquín Furriel, Cazzu, con la presentación de Elena Romero.

Serie de ficción basada en la vida de Aníbal Gordon (sin título confirmado)

El thriller inspirado en hechos reales narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en la década del 70 y sus relaciones con las distintas bandas de esa época.

Dirección: Pablo Trapero, Pablo Fendrick.

Pablo Trapero, Pablo Fendrick. Guion: Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero, con la colaboración de Marcelo Larraquy.

Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero, con la colaboración de Marcelo Larraquy. Elenco: Rodrigo De La Serna, Matías Recalt, Camila Peralta y la participación especial de Matías Mayer junto a un gran elenco que los acompaña.

Foto serie Aníbal Gordón, con Rodrigo de la Serna.

Serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán (sin título confirmado)

Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione serán las encargadas de representar a “la One” en la nueva producción hecha en Argentina, escrita y dirigida por Javier Van de Couter producida por About Entertainment.

Dirección y guion: Javier Van de Couter.

Javier Van de Couter. Elenco: Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala.