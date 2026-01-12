Netflix: las tres películas y series que hay que ver si te gustó El tiempo de las moscas.

El tiempo de las moscas acaba de llegar a Netflix y ya despertó el interés de quienes disfrutan de historias cargadas de tensión, conflictos emocionales y personajes femeninos complejos. Basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, la serie invita también a explorar otras adaptaciones de la autora que comparten su mirada y misterio sobre las relaciones, el poder y los secretos que se esconden detrás de lo cotidiano. Las otras 3 adaptaciones de Piñeiro hay en la plataforma.

El tiempo de las moscas cuenta la historia de dos ex presidiarias que se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) intuyen que les han tendido una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida. Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros.

Las maldiciones - Miniserie

En el norte argentino, la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras se vota la sanción de una ley crucial de explotación del litio. A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz una trama secreta que empezó a gestarse hace 13 años y pone en jaque la identidad de la niña. La negociación a contrarreloj desnuda la verdadera naturaleza del poder, los límites del amor y las maldiciones de la filiación.

Elena sabe - Película

Elena busca al responsable de la repentina muerte de su hija Rita. Al no obtener respuestas, es ella quien, aun padeciendo un Parkinson terminal, encarna la investigación. Para obtener ayuda de una antigua amiga de su hija, emprende un viaje en tren desde los suburbios a la capital. En búsqueda de la verdad, inevitables recuerdos la confrontarán con la madre que fue.

Las viudas de los jueves - Película

Cuando tres hombres aparecen muertos en una piscina, sus esposas descubren el alto precio que su rica comunidad privada ha pagado para mantener sus secretos ocultos.