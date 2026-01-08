Netflix: actúan 4 leyendas del cine y será la nueva serie de monstruos de los creadores de Stranger Things.

Netflix no piensa soltar a los hermanos Matt y Ross Duffer tras el éxito de Stranger Things y el 2026 los tendrá ocupados en una nueva serie de terror y ciencia ficción con un elenco de leyendas del cine. Los primeros detalle que salieron a la luz sobre The Boroughs, el show que promete aterrar desde la nostalgia.

Producida por los hermanos Duffer y bajo la dirección de Jeffrey Addiss y Will Matthews, The Boroughs seguirá la historia de una comunidad de jubilados aparentemente pintoresca, donde un grupo de héroes improbables debe unirse para evitar que una amenaza de otro mundo les robe lo único que no tienen... tiempo.

Alfred Molina, Alfre Woodard, Bill Pullman y Geena Davis, el cuarteto protagonista de The Boroughs.

The Boroughs tiene un elenco de primer nivel encabezado por Alfred Molina y Geena Davis, junto a Alfre Woodard, Denis O’Hare, Clarke Peters, Bill Pullman, Carlos Miranda, Seth Numrich, Jena Malone, Alice Kremelberg, Eric Edelstein. A ellos se suman varios intérpretes en papeles recurrentes, entre los que figuran Rafael Casal, Ed Begley Jr., Jane Kaczmarek, Eric Edelstein, Dee Wallace y Mousa Hussein Kraish.

Cuántos capítulos tendrá The Boroughs y cuándo se estrena

La serie tendrá 8 capítulos y Netflix todavía no reveló la fecha exacta de estreno, aunque se sabe que llegará a lo largo del 2026. Este no es el único proyecto de los Duffer con la plataforma, ya que están trabajando en otras series y en la ampliación del universo Stranger Things con el spinoff animado Stranger Things: Tales from '85, que se estrenará este año.