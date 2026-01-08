Final explicado de "En fuga", la serie de Netflix de gran éxito

"En fuga", una miniserie atrapante para iniciar el 2026.

La nueva miniserie de Netflix: En fuga, estrenada el 1 de enero de 2026, se convirtió en uno de los fenómenos de inicio de año. Se trata de una adaptación de la novela homónima del reconocido autor de misterio Harlan Coben, con producción británica que combina drama familiar, violencia, giros oscuros y un misterio que siempre mantiene al espectador al borde del asiento.

La trama de "En fuga" y su final

La historia sigue a Simon Greene (interpretado por James Nesbitt), un hombre con una vida tranquila y su familia en Manchester. Sin embargo, su universo se derrumba cuando su hija mayor, Paige (Ellie de Lange), se fuga de casa y cae en un mundo de adicción y peligros. Tras meses de búsqueda, Simon la encuentra en un parque; ella, demacrada y bajo el efecto de drogas, rechaza volver con su familia.

Después de ocho episodios llenos de tensión y revelaciones, el final de En fuga confirma que Paige sigue con vida pero no por elección propia: estuvo manipulada y retenida por una secta que explota a jóvenes vulnerables, lo que explica su desaparición prolongada. El asesinato de Aaron, su novio, no fue un hecho aislado, sino parte de un entramado de crímenes, pactos de silencio y consecuencias familiares devastadoras.

Aunque la secta cae y algunos secretos salen a la luz, no todos los culpables afrontan la justicia, dejando un desenlace inquietante. Simon se reencuentra con su hija, pero la escena final, con su mirada directa a cámara, simboliza que la verdad no siempre significa redención completa.

"En fuga": una serie de suspenso y secretos.

"En fuga": reflexiones sobre un final devastador