La miniserie británica de sólo seis capítulos ideal para maratonear

El catálogo de Netflix de noviembre 2025 vuelve a sorprender con uno de los títulos ideales para quienes buscan producciones cortas, llena de intriga, tensión y un retrato fascinantes de época: Traidores. Estrenada en 2019 y de sólo seis capítulos, la miniserie británica protagonizada por Emma Appleton y Luke Treadaway centra la trama en el ambiente de incertidumbre de la Europa posguerra de la Segunda Guerra Mundial.

¿De qué se trata Traidores?

Creada por Bathsheba Doran, la historia ambienta en la Londres de 1945, sigue a la joven funcionaria Feef Symonds, quien es reclutada por la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos para desenmascarar un posible espía soviético en el gobierno británico.

Producida por Twenty Twenty para Channel 4 se estrenó en el Reino Unido el 17 de febrero de 2019 y tras sus buenas críticas, Netflix se interesó en la ficción, adquiriendo los derechos de difusión internacional e incluyéndola en su catálogo el 29 de marzo de este año.

En IMDb la ficción cuenta con una nota de 6,2/10 y en Rotten Tomatoes tiene un puntaje de 71%. La ambientación es otro de los puntos claves: la puesta de las locaciones interiores y exteriores, los vestuarios y la elegancia de la época, fueron recreados hasta el último detalle.

Ficha técnica de Traidores