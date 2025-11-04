El elenco encabezado por Kerry Washington, junto a Ebony Obsidian, Milauna Jackson, entre otras, logra condensar la problemática feminizada en primer plano.

Dirigida por Tyler Perry y estrenada en 2024, la película "Seis Triple Ocho" de Netflix narra una de las epopeyas bélicas silenciadas de la Segunda Guerra Mundial: la historia del batallón 6888.º del ejército de los Estados Unidos compuesto exclusivamente por mujeres negras.

Nomida a los Premios Oscars 2025 por la canción original “The Journey”, compuesta por Diane Warren, el filme centra su desarrollo en la historia casi desconocida y femenina que hasta 2022 no obtuvo el reconocimiento merecido.

"Es una historia excepcional, inspiradora y conmovedora sobre las contribuciones de las dedicadas y patriotas mujeres del 6888.º Batallón que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial. Kerry Washington y Ebony Obsidian son magníficas…", se lee en una de las críticas signadas en el sitio Movieguide.org.

¿De qué se trata Seis Triple Ocho?

"Seis Triple Ocho" transcurre en 1945, cuando la unidad llamada 6888° Central Postal Directory Battalion es enviada a Europa con una tarea aparentemente administrativa, pero profundamente estratégica: procesar una acumulación de más de 17 millones de cartas y paquetes que se encontraban en espera, con el fin de restablecer la moral de los soldados estadounidenses desplegados en el extranjero.

Sin embargo, la encomienda no se desarrolla en un escenario limpio: las filas de combate se encuentra sumamente segregadas, donde la discriminación por raza y género están presentes.

El elenco encabezado por Kerry Washington, junto a Ebony Obsidian, Milauna Jackson, entre otras, logra condensar la problemática feminizadas en primer plano y que, hasta 2022, fueron relegadas de los relatos oficiales de la guerra.

“The Six Triple Eight le brinda a Perry su mejor y más sustancial película hasta la fecha… La película cuenta con un elenco lo suficientemente grande como para lanzar una docena de carreras, y sin embargo, una actuación destaca por encima de las demás: … la enérgica interpretación de Washington como Adams, quien se enfrenta con firmeza a los arrogantes oficiales blancos", sumó el crítico Peter Debruge en Variety.

Ficha técnica de Seis Triple Ocho