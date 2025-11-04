Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 3 al domingo 10 de noviembre 2025

Netflix demuestra esta semana por qué es el gigante del streaming. Con un catálogo que se renueva constantemente, la plataforma ofrece series y películas para todos los gustos: desde thrillers policiales y dramas intensos, hasta series animadas y comedias con trasfondo social. Si estás buscando qué ver esta semana, te dejamos una selección de películas y series que valen cada minuto frente a la pantalla.
Póster de "Lo llaman OG".
Películas recomendadas en Netflix
- 27 noches. Drama argentino sobre la vejez, la autonomía y la tutela familiar. La película sigue a Martha, una mecenas de avanzada edad que es internada por sus hijas; un perito debe determinar si padece demencia o si eligió vivir de forma diferente, y la relación entre ambos se vuelve el corazón del filme. Estrenada en festivales y disponible en Netflix, la película mezcla tono tragicómico y reflexión social.
- Caramelo. Título reciente brasileño de Netflix que cuenta la historia de un joven chef cuya vida cambia tras un diagnóstico; la llegada de un perro «caramelo» le devuelve propósito y humor. Es un drama familiar pensado para emocionar y visibilizar la figura del perro callejero como símbolo de resiliencia.
- Ataque 13. Se trata del clásico relato de asedio a una comisaría donde policías y detenidos deben unirse para sobrevivir a un ataque nocturno. Hay una versión original de John Carpenter (1976) y un remake moderno de 2005; la premisa de cerco y tensión se mantiene en ambas.
- Lo llaman OG. Intenso drama carcelario protagonizado por Jeffrey Wright: Louis, preso de máxima seguridad, está próximo a salir y toma bajo su tutela a un recluso más joven; su libertad y sus lealtades se ponen a prueba. Rodada en una prisión real, la película ofrece una mirada humana sobre la reinserción.
- Una casa llena de dinamita. Thriller de intriga política sobre el lanzamiento de un misil de origen desconocido a EE. UU. y la carrera contrarreloj para identificar responsables y responder; reparto internacional y tono de thriller geopolítico. Disponible en Netflix y objeto de debate por su realismo.
Series recomendadas en Netflix
- Nadie nos vio partir. Thriller basado en un caso real de secuestro familiar: una madre busca recuperar a sus hijos y la trama alterna investigación, viaje y consecuencias legales/psicológicas.
- One Punch Man – Temporada 3. Tras años de espera, la tercera temporada ya está en emisión/licencia en plataformas como Crunchyroll; mantiene la mezcla de acción espectacular y sátira del género superhéroe.
- El monstruo de Florencia. Miniserie basada en el famoso caso italiano: reconstruye asesinatos a parejas y la investigación que los rodeó, con tono de true-crime y periodismo narrativo.
- Reclutas. Drama inspirado en memorias reales sobre la vida en los Marines (años 90), que mezcla entrenamiento, camaradería y conflictos de identidad sexual en un contexto militar.
- Incontrolables. Miniserie-thriller sobre un internado para jóvenes con problemas; una policía local investiga irregularidades y secretos que involucran a la institución y su fundadora.