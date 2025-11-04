Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 3 al domingo 10 de noviembre 2025

Grandes opciones para maratonear en Netflix.

Netflix demuestra esta semana por qué es el gigante del streaming. Con un catálogo que se renueva constantemente, la plataforma ofrece series y películas para todos los gustos: desde thrillers policiales y dramas intensos, hasta series animadas y comedias con trasfondo social. Si estás buscando qué ver esta semana, te dejamos una selección de películas y series que valen cada minuto frente a la pantalla.

Películas recomendadas en Netflix

27 noches. Drama argentino sobre la vejez, la autonomía y la tutela familiar. La película sigue a Martha, una mecenas de avanzada edad que es internada por sus hijas; un perito debe determinar si padece demencia o si eligió vivir de forma diferente, y la relación entre ambos se vuelve el corazón del filme. Estrenada en festivales y disponible en Netflix, la película mezcla tono tragicómico y reflexión social. Caramelo. Título reciente brasileño de Netflix que cuenta la historia de un joven chef cuya vida cambia tras un diagnóstico; la llegada de un perro «caramelo» le devuelve propósito y humor. Es un drama familiar pensado para emocionar y visibilizar la figura del perro callejero como símbolo de resiliencia.

Ataque 13. Se trata del clásico relato de asedio a una comisaría donde policías y detenidos deben unirse para sobrevivir a un ataque nocturno. Hay una versión original de John Carpenter (1976) y un remake moderno de 2005; la premisa de cerco y tensión se mantiene en ambas.

Lo llaman OG. Intenso drama carcelario protagonizado por Jeffrey Wright: Louis, preso de máxima seguridad, está próximo a salir y toma bajo su tutela a un recluso más joven; su libertad y sus lealtades se ponen a prueba. Rodada en una prisión real, la película ofrece una mirada humana sobre la reinserción.

Una casa llena de dinamita. Thriller de intriga política sobre el lanzamiento de un misil de origen desconocido a EE. UU. y la carrera contrarreloj para identificar responsables y responder; reparto internacional y tono de thriller geopolítico. Disponible en Netflix y objeto de debate por su realismo.



Series recomendadas en Netflix