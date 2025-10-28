Estrenos Netflix en noviembre 2025: lista de las nuevas series y películas que llegan

Los mejores estrenos de Netflix para noviembre.

Noviembre de 2025 se perfila como un mes clave para Netflix, con varios estrenos que prometen marcar la agenda de la plataforma. A continuación, la lista completa de series, películas y documentales que llegan, con sus fechas específicas para tener en el radar:

Stranger Things – Temporada 5 (Volumen 1). La icónica serie creada por los hermanos Duffer regresa con su quinta y última temporada, y llega en formato de tres lanzamientos. El primer bloque se estrena el 26 de noviembre. El mundo de Hawkins afronta lo que promete ser un cierre potente del universo “Upside Down”, lo cual la convierte en la gran apuesta del mes.

La bestia en mí. Este thriller psicológico se estrena el 13 de noviembre: una escritora en duelo que se ve atrapada por su misterioso vecino. Un giro adulto, oscuro y envolvente.

El Juego del Calamar: El Desafío – Temporada 2. La versión reality derivada de la famosa serie coreana regresa el 4 de noviembre. Nuevos participantes, juegos más extremos y la promesa de más tensión. Ideal para quienes buscan entretenimiento ligero pero adrenalínico.

El show de Vince Staples – Temporada 2. La comedia satírica del rapero Vince Staples vuelve el 6 de noviembre. Humor ácido, crítica social y un aire personal: esta producción se perfila como una joya para los que buscan algo distinto.

Frankenstein. Una reinterpretación del clásico de Mary Shelley que se estrena el 7 de noviembre. Un título que combina género fantástico, horror y un director de culto: Guillermo del Toro.

Acá la lista completa de los lanzamientos confirmados para noviembre 2025 en Netflix. Un mes que trae una gran cantidad de series, películas, documentales y producciones animadas.

1 de noviembre

​​Baby Driver (película) Los ángeles de Charlie (película)

Doctor Sleep

Dr. Dolittle

Dr. Dolittle 2

El Gato con Botas

Elvis

Frances Ha

Oceans 8

Paddington 2

Tenet

Wonka

5 de noviembre

Heweliusz (serie)

6 de noviembre

Muerte por un rayo (serie)

Los tipos malos: Malos comienzos (serie animada precuela)

El show de Vince Staples – Temporada 2.

7 de noviembre

Frankenstein (película)

Mango (película danesa)

Las novias de Adán (Groom & Two Brides)

12 de noviembre

Una navidad ex‑cepcional (comedia navideña)

Yo soy Eddie (documental sobre Eddie Murphy)

13 de noviembre

La bestia en mí (serie)

El último samurái en pie (serie)

Delhi Crime – Temporada 3

14 de noviembre

El cuco de cristal (serie)

Me late que sí (serie)

La lección de Lefter (película)

17 de noviembre

Selena y los Dinos (documental)

19 de noviembre

Envidiosa – Temporada 3 (serie argentina)

El hijo de mil hombres (película)

El encanto del champán (película)

20 de noviembre

Un hombre infiltrado – Temporada 2 (serie)

Las locuras (película mexicana)

21 de noviembre

Sueños de trenes (película)

26 de noviembre

Un robo muy navideño (película)

27 de noviembre