Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre 2025

En el amplio catálogo de Netflix siempre aparecen nuevas propuestas para todos los gustos: desde dramas familiares, historias conmovedoras, hasta thrillers crudos y series cómicas que invitan a maratonear. Por eso hacemos una selección de cinco películas y cinco series que destacan por su originalidad, calidad y propuestas diversas, para que te instales en el sofá y disfrutes durante la semana.

Caramelo (Brasil, 2025). Dirigida por Diego Freitas, narra cómo Pedro (Rafael Vitti), un joven chef a punto de cumplir su sueño, recibe un diagnóstico que lo obliga a replantear su vida. Entonces entra en escena un perro mestizo llamado Caramelo, que le abre una nueva perspectiva. Por su ternura y sensibilidad, la película se ha posicionado como gran ventana para historias de superación y vínculo entre humanos y animales.

Furioza 2 (Polonia, 2025). Secuela de una cinta de acción sobre violencia de hinchadas y crimen organizado, esta segunda entrega profundiza en las ramificaciones del poder y la venganza: tras un asesinato, el nuevo líder Golden asume una banda violenta y pretende expandirse más allá de su territorio.

27 Noches (Argentina, 2025). Una producción argentina que combina drama y humor fino. Basada en la novela homónima, cuenta la historia de Martha Hoffman, una mujer de 83 años internada en un psiquiátrico por sus hijas, quienes creen que sufre demencia. Un perito debe evaluar si realmente padece algún trastorno o simplemente está fuera de lo esperado para su edad.

Limpia (Chile, 2025). Un drama de ascenso lento y mirada íntima: una empleada doméstica y la niña a su cuidado forjan un vínculo profundo durante un verano tormentoso, pero la brecha entre sus mundos desencadena una tragedia. Perfecta para un visionado más contemplativo.