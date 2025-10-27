Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre 2025

En el amplio catálogo de Netflix siempre aparecen nuevas propuestas para todos los gustos: desde dramas familiares, historias conmovedoras, hasta thrillers crudos y series cómicas que invitan a maratonear. Por eso hacemos una selección de cinco películas y cinco series que destacan por su originalidad, calidad y propuestas diversas, para que te instales en el sofá y disfrutes durante la semana.
Películas recomendadas en Netflix
Caramelo (Brasil, 2025). Dirigida por Diego Freitas, narra cómo Pedro (Rafael Vitti), un joven chef a punto de cumplir su sueño, recibe un diagnóstico que lo obliga a replantear su vida. Entonces entra en escena un perro mestizo llamado Caramelo, que le abre una nueva perspectiva. Por su ternura y sensibilidad, la película se ha posicionado como gran ventana para historias de superación y vínculo entre humanos y animales.
Furioza 2 (Polonia, 2025). Secuela de una cinta de acción sobre violencia de hinchadas y crimen organizado, esta segunda entrega profundiza en las ramificaciones del poder y la venganza: tras un asesinato, el nuevo líder Golden asume una banda violenta y pretende expandirse más allá de su territorio.
27 Noches (Argentina, 2025). Una producción argentina que combina drama y humor fino. Basada en la novela homónima, cuenta la historia de Martha Hoffman, una mujer de 83 años internada en un psiquiátrico por sus hijas, quienes creen que sufre demencia. Un perito debe evaluar si realmente padece algún trastorno o simplemente está fuera de lo esperado para su edad.
Limpia (Chile, 2025). Un drama de ascenso lento y mirada íntima: una empleada doméstica y la niña a su cuidado forjan un vínculo profundo durante un verano tormentoso, pero la brecha entre sus mundos desencadena una tragedia. Perfecta para un visionado más contemplativo.
Buenas noticias (Corea-Japón, 2025). La película cuenta la historia de un secuestro aéreo de un avión japonés de los años 70, en la que las autoridades de tres países se pelean por resolver la problemática de maneras cómicas y absurdas. La gestión de la crisis se saldrá de su control.
Series recomendadas en Netflix
Nadie nos vio partir (México, 2025). Una serie de cinco episodios basada en un hecho real: una madre enfrenta la separación traumática cuando su esposo se lleva a los hijos fuera del país. La soledad, el estigma y la lucha por recuperar la vida son su eje.
Animal (España, 2025). Comedia dramática que mezcla lo rural y lo urbano: Antón, veterinario de pueblo, acepta trabajar en una tienda de mascotas de lujo y debe reinventarse. Nueve episodios que combinan humor, crítica social y personajes entrañables.
La Huésped (Colombia, 2025). Una pareja intenta reconstruirse tras una infidelidad, pero la aparición de una misteriosa mujer relacionada con el pasado de la esposa desata secretos y traiciones. Para fans del thriller marital, de los misterios domésticos y de la tensión lenta.
Monstruo: La historia de Ed Gein (Estados Unidos, 2025). Tercera temporada de la serie de antología "Monstruo", que esta vez aborda al asesino real Ed Gein. Con 8 episodios, refleja cómo un hombre se convierte en un ícono del terror en la cultura pop. Solo para públicos maduros, interesados en crimen, violencia y reflexiones sobre la maldad.
Reclutas (Estados Unidos, 2025). La serie cuenta la historia de un chico gay que se enlista en la Marina de Estados Unidos para escapar de su realidad. Sucede en los años 80 y esa será una decisión que revolucionará su vida. Basada en una historia real, publicada en el libro The Pink Marine.
Estas diez recomendaciones ofrecen un abanico amplio: historias humanas, latinas, de entretenimiento ligero, de tensión, reflexivas o incluso crudas. Puedes elegir según tu ánimo: una noche más tranquila de película o una maratón de serie, y seguro encontrás algo que te atrape.