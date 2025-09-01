La serie de Netflix de sólo cuatro capítulos que la rompe en todo el mundo

Creada por Braulio Mantovani, Fernando Garrido y Stephanie Degreas, "Los Ríos del Destino" se alza como una producción disruptiva que aborda temas crudos y sensibles.

La serie brasileña "Los Ríos del Destino" sigue ganando adeptos en Netflix: con sólo cuatro capítulos, logró escalar al Top 10 mundial.

Protagonizada por Domithila Cattete, Marleyda Soto y Lucas Galvino, el thriller criminal narra la vivencias de un pirata de río y una madre aguerrida quienes emprenden una feroz búsqueda por separado hasta que cruzan sus caminos luego del secuestro de Janalice perpetrado por una red de tráfico sexual.

Creada por Braulio Mantovani, Fernando Garrido y Stephanie Degreas, "Los Ríos del Destino" se alza como una producción disruptiva que aborda temas crudos y sensibles, en un escenario demarcado por paisajes amazónicos.

Cómo es "Los Ríos del Destino", la serie que es furor en Netflix

La trama de "Los Ríos del Destino" está basada en el libro del mismo nombre del escritor y periodista brasileño Edyr Augusto, publicado en 2015 por la editorial Boitempo.

Ambientada en el norte del gigante sudamericano, la historia entrelaza diferentes destinos marcados por la violencia. Preá (Lucas Galvino), quien deberá afrontar su rol como líder de una pandilla; Mariangel (Marleyda Soto), impulsada por la venganza tras la muerte de su familia; y, especialmente, Janalice (Domithila Catete), una joven víctima de trata de personas que denuncia la difícil situación de la explotación sexual de niñas.

La obra retrata así un problema social que afecta principalmente a las mujeres. Según el Informe Nacional sobre Trata de Personas, elaborado por la Secretaría Nacional de Justicia (SNJ) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) de Brasil, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la explotación sexual es el segundo objetivo principal de la trata de personas en materia local, solo superado por el trabajo esclavo.

"Es algo gravísimo, pero tengo la impresión de que la sociedad lo ignora. Creo que debería haber una acción más evidente, un repudio de la sociedad", subrayó Augusto.

Según datos divulgados por Netflix, "Los Ríos del Destino" sumó 5,2 millones de visualizaciones completas entre el 18 y el 24 de agosto.

Además de tener muy buena aceptación en Brasil, donde se mantiene como la serie más vista desde su debut, también logró ubicarse en la lista de las más vistas en países como Sudáfrica, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Canadá, Chile, España, Francia, Grecia, Países Bajos, Israel, Italia, Marruecos, México, Nigeria, Paraguay, Portugal, Suecia, Turquía, Uruguay y Venezuela.

Ficha técnica de "Los Ríos del Destino"