"Cuando acecha la maldad", película disponible en Netflix.

Los “códigos secretos” de Netflix son atajos numéricos que permiten abrir filas o colecciones temáticas ocultas dentro del catálogo: subgéneros, recopilatorios curatoriales y listas muy específicas que no aparecen fácilmente en la pantalla principal. En octubre, y especialmente en las semanas previas a Halloween, estos códigos vuelven a viralizarse entre quienes buscan maratones sin depender del algoritmo.

Cómo funcionan y por qué sirven. Técnicamente no se trata de un menú oculto nuevo, sino de identificadores internos que Netflix usa para organizar miles de filas de contenido; algunos de esos identificadores llevan décadas en la base de datos de la compañía. Al conocer el número correcto, el usuario puede forzar la visualización de ese renglón concreto y evitar la búsqueda interminable.

El catálogo de terror en Netflix es amplio.

Códigos para encontrar películas en Netflix

Iniciá sesión en Netflix. En el buscador de la aplicación o sitio web vas a poder colocar códigos para encontrar lo que más te interese. Estos son algunos ejemplos de códigos útiles:

Terror general: 8711.

Asesinos en serie: 8646.

Monstruos: 947.

Comedia de terror: 89585.

Zombis: 7540.

Vampiros: 75804.

Hombres lobo: 75930.

Terror de culto: 10944.

Estos números permiten filtrar por subgéneros muy concretos (clásicos, criaturas, satánico, etcétera) y descubrir títulos que quizá la plataforma no siempre recomienda en su página principal.

Precauciones y recomendaciones. Los códigos pueden variar según país, no todas las filas están disponibles en todas las regiones y Netflix puede añadir o retirar colecciones con actualizaciones; por eso a veces un código “no funciona” en una cuenta concreta. Además, no son una herramienta oficial con soporte técnico: son IDs que Netflix usa internamente, útiles pero cambiantes.

Siempre guardá en favoritos las URL con tus códigos preferidos, probá combinaciones como por ejemplo “zombies” + “culto”, consultando listas públicas de códigos y usá fuentes especializadas para explorar sitios que mantienen listas actualizadas. Con estos atajos, la noche de terror queda lista en segundos.

Películas de terror alternativo en Netflix

