EN VIVO
Netflix

Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 13 al domingo 19 de octubre 2025

Netflix: una plataforma ideal para disfrutar películas y series sin límites esta semana.

13 de octubre, 2025 | 08.45

En el amplio universo del streaming, Netflix continúa siendo una de las opciones más completas para disfrutar de películas y series de todos los géneros. Su catálogo global combina títulos originales, producciones internacionales y clásicos que no pasan de moda. Además, permite ver contenido desde cualquier dispositivo, ideal para una maratón en casa o en movimiento. Te compartimos una selección de cinco películas y cinco series que vale la pena ver en la plataforma.

Escena de la miniserie "Incontrolables".

Películas recomendadas en Netflix

  • Mi papá es un peligro. Una comedia con Robert De Niro que enfrenta a un suegro conservador y un yerno moderno en un fin de semana lleno de enredos familiares, humor ácido y choques culturales.

  • Hombre en llamasCon Denzel Washington en uno de sus papeles más intensos, esta cinta de acción sigue a un exagente que busca venganza tras el secuestro de una niña a la que protege. Drama, adrenalina y emoción en partes iguales.

  • Boksoon debe morir. Desde Corea del Sur llega esta historia sobre una asesina profesional que intenta equilibrar su trabajo mortal con su rol de madre. Estilo, violencia y reflexión sobre la maternidad en un relato vibrante.

  • Los desenredos del amor. Una comedia romántica que juega con los malentendidos y las segundas oportunidades, mostrando cómo el amor puede enredarse y desenredarse en las formas más inesperadas.

  • Garra (Hustle). Protagonizada por Adam Sandler, combina drama deportivo y emoción en la historia de un cazatalentos de la NBA que encuentra a un jugador con potencial enorme y decide apostar todo por él.

MÁS INFO

Series recomendadas en Netflix

  • Alice in BorderlandUn thriller japonés lleno de acción donde un grupo de jóvenes debe superar juegos mortales para sobrevivir en un Tokio alternativo. Tensión y estrategia en cada episodio.

  • IncontrolablesDos mujeres huyen tras un accidente y terminan envueltas en una red de corrupción, secretos y autodescubrimiento. Un drama que combina suspenso y comedia negra.

  • AnimalUna serie conmovedora sobre un veterinario que dedica su vida a rescatar animales en peligro. Combina historias reales, emoción y conciencia ambiental.

  • ÁngelaDrama policial argentino que mezcla misterio y tensión psicológica. La protagonista deberá enfrentar un pasado oscuro mientras busca la verdad detrás de un crimen.

  • Vientos oscurosAmbientada en una reserva navajo en los años 70, sigue a dos agentes que investigan asesinatos relacionados con creencias espirituales y conspiraciones del gobierno.

Trending
Boxeo
Toro Domínguez: "Cuando el país está mal, los pibes tienen que trabajar más y dejan de entrenar" Fernando Galluzzo
Las más vistas