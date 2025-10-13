Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 13 al domingo 19 de octubre 2025

En el amplio universo del streaming, Netflix continúa siendo una de las opciones más completas para disfrutar de películas y series de todos los géneros. Su catálogo global combina títulos originales, producciones internacionales y clásicos que no pasan de moda. Además, permite ver contenido desde cualquier dispositivo, ideal para una maratón en casa o en movimiento. Te compartimos una selección de cinco películas y cinco series que vale la pena ver en la plataforma.
Películas recomendadas en Netflix
-
Mi papá es un peligro. Una comedia con Robert De Niro que enfrenta a un suegro conservador y un yerno moderno en un fin de semana lleno de enredos familiares, humor ácido y choques culturales.
-
Hombre en llamas. Con Denzel Washington en uno de sus papeles más intensos, esta cinta de acción sigue a un exagente que busca venganza tras el secuestro de una niña a la que protege. Drama, adrenalina y emoción en partes iguales.
-
Boksoon debe morir. Desde Corea del Sur llega esta historia sobre una asesina profesional que intenta equilibrar su trabajo mortal con su rol de madre. Estilo, violencia y reflexión sobre la maternidad en un relato vibrante.
-
Los desenredos del amor. Una comedia romántica que juega con los malentendidos y las segundas oportunidades, mostrando cómo el amor puede enredarse y desenredarse en las formas más inesperadas.
-
Garra (Hustle). Protagonizada por Adam Sandler, combina drama deportivo y emoción en la historia de un cazatalentos de la NBA que encuentra a un jugador con potencial enorme y decide apostar todo por él.
Series recomendadas en Netflix
-
Alice in Borderland. Un thriller japonés lleno de acción donde un grupo de jóvenes debe superar juegos mortales para sobrevivir en un Tokio alternativo. Tensión y estrategia en cada episodio.
-
Incontrolables. Dos mujeres huyen tras un accidente y terminan envueltas en una red de corrupción, secretos y autodescubrimiento. Un drama que combina suspenso y comedia negra.
-
Animal. Una serie conmovedora sobre un veterinario que dedica su vida a rescatar animales en peligro. Combina historias reales, emoción y conciencia ambiental.
-
Ángela. Drama policial argentino que mezcla misterio y tensión psicológica. La protagonista deberá enfrentar un pasado oscuro mientras busca la verdad detrás de un crimen.
-
Vientos oscuros. Ambientada en una reserva navajo en los años 70, sigue a dos agentes que investigan asesinatos relacionados con creencias espirituales y conspiraciones del gobierno.