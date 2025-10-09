Adam Sandler en el catálogo de Netflix.

Adam Sandler es actor, comediante, productor y en ocasiones director de cine. Es un nombre que despierta sensaciones encontradas: algunos lo asocian con sus comedias más absurdas y otros lo reivindican como un performer con gran versatilidad. Este hijo de Brooklyn, Estados Unidos, nacido en 1966, irrumpió en la comedia televisiva antes de dar el salto al cine y fundar su propia compañía, Happy Madison Productions, desde la cual ha producido gran parte de sus proyectos. Con el tiempo ha oscilado entre papeles ligeros y comedias románticas o incluso incursiones dramáticas, demostrando que detrás de la “marca Sandler” hay músculo creativo para más de un registro. Y Netflix tiene mucho de su trabajo para ver.

En el universo del streaming, Sandler mantiene una presencia llamativa: Netflix ha consolidado una alianza con él y su productora durante años, lo cual le ha asegurado un flujo constante de títulos que lo mantienen visible para diferentes generaciones. En la edición del catálogo latinoamericano en general, hay varias películas protagonizadas por Sandler, así como comedias, dramas y especiales que revelan diferentes caras de su talento.

Adam Sandler en "Happy Gilmore 2".

Películas de Adam Sandler en Netflix

Hustle (2022). En este drama deportivo, Sandler interpreta a Stanley Sugerman, un cazatalentos de baloncesto que descubre a un talento callejero en España y decide apostar por él a pesar de los obstáculos. Esta película mezcla comedia con emoción y espera entregar un mensaje sobre segundo chances, esfuerzo y redención.

Diamantes en bruto (2019). Quizás una de las películas más intensas en la filmografía de Sandler. Aquí interpreta a Howard Ratner, un joyero neoyorquino con problemas de juego que intenta equilibrar sus deudas mientras hace una jugada arriesgada con una gema valiosa. Críticas elogiaron su actuación por salir de su zona de confort habitual.

La peor semana (2018). Comedia de ritmo moderado donde dos padres opuestos, interpretados por Sandler y Chris Rock, deben lidiar con los contratiempos de organizar la boda de sus hijos durante la semana previa. Tiene momentos de comedia física, pero también gestos más tiernos; no todos los críticos quedaron convencidos.

Adam Sandler: Love You (2024). Este es un especial de comedia donde Sandler combina monólogos, canciones, chistes escatológicos y momentos sentimentalistas. Dirigido por Josh Safdie, el show atraviesa caos e interrupciones para desembocar en un cierre más íntimo, que reflexiona sobre fama, identidad y el poder de la risa.

Happy Gilmore 2 (2025). El esperadísimo regreso al personaje icónico de los 90, ahora en una secuela ambientada décadas después. Happy Gilmore vuelve al golf, enfrentando retos personales y nuevos rivales. La película ha sido recibida con nostalgia y críticas mixtas: algunos celebran el espíritu fanservice; otros acusan que se apoya demasiado en cameos y fórmulas repetidas.

El Halloween de Hubie (2020). Sandler interpreta a Hubie Dubois, un vigilante torpe pero bienintencionado que intenta mantener a salvo su pueblo durante la noche de Halloween. Entre sustos, bromas y humor absurdo, la película combina comedia familiar con guiños clásicos al cine de terror.

Sandy Wexler (2017). Ambientada en los años 90, sigue a un agente de talentos excéntrico que descubre a una joven cantante con una voz increíble. Con su estilo ingenuo y tierno, Sandler mezcla humor y nostalgia en una historia sobre la lealtad y los sueños en Hollywood.