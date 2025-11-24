Final explicado de "Envidiosa", temporada 3 de la serie de Netflix

Tercera temporada de "Envidiosa".

La comedia dramática argentina Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani como Vicky, regresa con todo en su tercera temporada de Netflix. Tras dos entregas que exploraron sus inseguridades, celos y relaciones, esta nueva entrega profundiza en sus deseos de maternidad, su vida profesional y su vínculo con Matías (Esteban Lamothe).

Desde los primeros episodios, Vicky enfrenta un conflicto interno: quiere legitimidad social, que su relación con Matías sea pública, porque necesita que el mundo sepa que es feliz. Paralelamente, Matías arranca un nuevo trabajo junto a Lola (María Abadi), una compañera que no teme proponer relaciones abiertas, lo que despierta los fantasmas de inseguridad en Vicky.

En lo profesional, Vicky celebra su título como arquitecta, pero su sueño laboral se trunca: no consigue el puesto que ansiaba, que es ocupado por una joven a la que llama “Virtudes” (interpretada por Nicki Nicole). Esa frustración desencadena una crisis en su vida personal; en una cena entre parejas con Matías, Lola y Felipe, explota e insulta a los anfitriones.

El climax y el final de "Envidiosa", tercera temporada

El conflicto más profundo, sin embargo, gira en torno a la maternidad. Matías propone dar el salto para buscar un bebé, y aunque Vicky parece encantada al principio, sus dudas resuenan. Llena de contradicciones, abandona la terapia con Fernanda (Lorena Vega), busca otro profesional, pero no halla ​​respuestas. Cuando ya parecía decidida a seguir con un proceso de fertilidad, sufre un ataque de pánico en una consulta médica. Finalmente regresa a la psicóloga y admite que no está lista para ser madre.

El giro más potente de la temporada llega en el cierre: mientras le declara su verdad a Matías, Vicky se entera de que él ya tiene un hijo, Bruno, presentado por Nora como su padre. Esa revelación sacude su relación, hace tambalear sus decisiones y abre múltiples interrogantes sobre el futuro.

En el epílogo, Matías reflexiona con Lola y entiende que, a pesar de todo, quiere apostar por Vicky. Pero también necesita tiempo para procesar la noticia. Por su parte, ella retoma el camino terapéutico y se sincera consigo misma y con su pareja.

Vicky en una sesión con su psicóloga, en la tercera temporada de "Envidiosa".

¿Habrá cuarta temporada de "Envidiosa"?

Sobre si habrá más, varias fuentes señalan que la tercera temporada marca una “etapa final” para Vicky. Sin embargo, el final abierto y el impacto del gran secreto de Matías apuntan a que no todo está cerrado por completo: la serie podría tener una cuarta entrega si los creadores y Netflix deciden continuarlo. Además, se ha especulados sobre que el desarrollo de una cuarta temporada, incluso, se trabajó en paralelo a la tercera, por lo que podría estrenarse durante 2026.