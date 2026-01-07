Eran los cantantes más famosos de Milwaukee, pero una desgracia les arrebató su sueño: la increíble historia real de la película Song Sung Blue

Eran los cantantes más famosos de Milwaukee, pero una desgracia les arrebató su sueño.

Song Sung Blue llega a los cines de Argentina este jueves y sigue la historia de una dupla de cantantes tributo a Neil Diamond que conocieron la gloria y la desgracia, y su historia de resiliencia. Protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson, la película se basa en la increíble vida de Mike y Claire Sardina quienes se presentaban en los escenarios bajo el seudónimo Lightning and Tunder.

La película Song Sung Blue se inspira en el documental de Greg Kohs sobre los músicos, también llamado Song Sung Blue, en referencia a un éxito de Neil Diamond, y narra los altibajos de la pareja de cantantes de Milkaukee, Mike y Claire Sardina. Según la historia real, los artistas se conocieron en presentaciones de música y juntos decidieron lanzar su banda tributo a Diamond. Les costó posicionarse como artista de prestigio, ya que en los primeros recitales eran abucheados, pero tras actuar en un festival de música Summerfest y cantar Forever in Blue Jeans, con Eddie Vedder en 1995, como teloneros de un recital de Pearl Jam, su popularidad creció de forma exponencial.

Pero la vida idílica de pareja y de fantasía musical se cortó el 10 de mayo de 1999, una mañana en que Claire estaba en el jardín delantero de su casa cuando un coche se desvió sin control y la atropelló. Le amputan parte de la pierna izquierda y entra en una profunda depresión que pone en jaque el futuro de la banda. Tras meses de rehabilitación, Claire logra superar su crisis y con una prótesis en su pierna vuelve a las actuaciones y junto a su esposo, quien tenía un trabajo como presentador de karaoke en un restaurante asiático.

Qué pasó tras la muerte de Mike Sardina

Tras la muerte de Mike, Claire siguió presentándose en los escenarios y a los 64 años forma parte de otro dúo llamado Thunder After Lightning con Toney Luciano. Interpreta canciones disco y versiones de éxitos de Abba, Blondie y Patsy Cline, y participa regularmente en karaokes y como invitada con bandas en vivo.