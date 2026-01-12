En febrero de 2024, tanto Jodi Hildebrandt como Ruby Franke, influencer con quien unió fuerzas, fueron sentenciadas a cumplir cuatro penas consecutivas de entre 1 y 15 años de prisión.

En una nueva apuesta por abordar el impacto de las redes sociales en la vida actual, Netflix estrenó en diciembre de 2025 un documental que devela el trato más perturbador de la dinámica efímera característica del siglo XXI: La influencer siniestra: la historia de Jodi Hildebrandt.

Siendo más que un simple recuento de hechos que implosionan en 2023, la producción plantea preguntas profundas sobre la influencia de figuras espirituales y “gurús” del bienestar familiar, y cómo estas pueden llegar a justificar actos atroces bajo un manto de autoridad moral.

¿De qué se trata La influencer siniestra: la historia de Jodi Hildebrandt?

La trama central gira en torno a Jodi Hildebrandt, una consejera familiar que durante años fue respetada dentro de la comunidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Utah por su empresa de asesoría llamada ConneXions. Aunque inicialmente presentada como una profesional que ayudaba a matrimonios y familias a superar sus dificultades, la historia que despliega el documental revela una progresiva espiral de control, manipulación religiosa y finalmente abuso físico y psicológico.

El caso culminó con una condena histórica. En febrero de 2024, tanto Jodi Hildebrandt como Ruby Franke, influencer con quien unió fuerzas, fueron sentenciadas a cumplir cuatro penas consecutivas de entre 1 y 15 años de prisión, tras declararse culpables de múltiples cargos de abuso infantil agravado.

Más allá de los hechos sensacionales y llevado a la pantalla por la directora Skye Borgman, La influencer siniestra: la historia de Jodi Hildebrandt reconstruye cómo estas dos figuras, inicialmente admiradas por su aparente sabiduría y guía espiritual, detentan de la potestad de montar un ambiente en el que la violencia se normaliza bajo la excusa de “corrección” o “purificación”.

"Es un documental sobrio e inquietante que invita a los espectadores a cuestionarse no solo a quién escuchan, sino también por qué", subrayó el crítico Romey Norton en InSession Film.

Ficha técnica de La influencer siniestra: la historia de Jodi Hildebrandt