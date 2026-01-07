Nadie lo puede creer: salió a la luz la foto de Luis Brandoni como militante "del Partido Comunista"

Salió a la luz la foto de Luis Brandoni como militante "del Partido Comunista".

Luis Brandoni fue noticia por una fotografía que se hizo viral en las últimas horas y que lo anuncia como protagonista de la película Parque Lezama, una adaptación cinematográfica dirigida por Juan José Campanella sobre su histórica obra, en la que encarna a un jubilado militante del Partido Comunista. La imagen que causó impacto entre los seguidores del actor de Esperando la Carroza.

A través de sus redes sociales la cuenta de Netflix en Argentina compartió imágenes oficiales sobre la película Parque Lezama, protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco. La película narra la improbable amistad entre un histórico militante del Partido Comunista y un eterno adepto del “no te metas”. Desde un banco del Parque Lezama, Antonio Cardozo y León Schwartz comparten charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias.

Luis Brandoni y Eduardo Blanco en Parque Lezama, de Juan José Campanella.

El filme es una adaptación de la obra teatral argentina Parque Lezama, basada en I'm Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner. El elenco de la película se completa con las actuaciones de Verónica Pelaccini, Agustín Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón.

Cuándo se estrena Parque Lezama en cines y en Netflix

Parque Lezama se estrena en Netflix el próximo 6 de marzo, pero en febrero (fecha aún no confirmada) se proyectará en salas de cine seleccionadas. Por el momento se desconoce qué salas exhibirán el filme, uno de los primeros nacionales que la plataforma lanzará durante el 2026.