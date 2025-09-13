Es protagonizada por Darín y Brandoni y es calificada de "irreverente" por Netflix: la película ideal para ver el finde.

Llega el fin de semana y una de las preguntas que surge casi de manera automática es "¿qué ver en Netflix?". Con un catálogo repleto de la más variada oferta, puede resultar un tanto complicado saber qué elegir. Pero acá estamos para solucionarte el problema. Una de las películas más atractivas disponibles en el gigante de la "N" roja es La odisea de los giles.

Protagonizada por Ricardo Darín y Luis Brandoni, palabras mayores dentro del cine argentino, esta comedia dramática es calificada de "irreverente" por Netflix, y se convirtió en una de las joyas de la cartelera de su año de lanzamiento, el 2019. A continuación, te contamos de qué trata y por qué la tenes que ver en algún momento del fin de semana.

¿De qué trata "La odisea de los giles"?

La odisea de los giles es una película argentina de 2019, dirigida por Sebastián Borensztein y protagonizada por Ricardo Darín y Luis Brandoni. Basada en la novela La noche de la usina de Eduardo Sacheri, el film sitúa su relato en plena crisis económica de 2001, uno de los momentos más difíciles de la historia reciente del país. En un pequeño pueblo bonaerense, un grupo de vecinos decide juntar sus ahorros para reabrir una cooperativa agrícola y así darle nueva vida a la comunidad.

"La odisea de los giles" se convirtió en una de las joyas del catálogo de Netflix.

Sin embargo, el sueño se convierte en pesadilla cuando un abogado corrupto y un gerente bancario se aprovechan del inminente “Corralito” y se quedan con todo el dinero. Los habitantes quedan arruinados y sin opciones, hasta que deciden pasar de víctimas a protagonistas de su propia venganza.

Lejos de quedarse en el drama, la película transforma esa desilusión en un relato cargado de humor, suspenso y picardía. Los llamados “giles” se organizan para trazar un plan arriesgado que les permita recuperar lo que les arrebataron. Lo que sigue es una mezcla de comedia, tensión y aventura, con un fuerte espíritu colectivo que atraviesa toda la trama.

Por qué ver "La odisea de los giles"

La odisea de los giles no solo entretiene con un plan lleno de giros inesperados, sino que también funciona como un espejo de la sociedad argentina. Habla de injusticias, corrupción, solidaridad y la fuerza de lo colectivo frente a la adversidad. Netflix la califica de “irreverente” por su tono crítico e irónico, que combina la denuncia con carcajadas y momentos emotivos.

Se trata de una película ideal para el fin de semana, ya que engancha desde el principio, emociona con su mirada humana y deja pensando sobre qué significa la justicia cuando las instituciones fallan.