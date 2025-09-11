Ricardo Darín protagoniza un filme que está en auge en Netflix.

Netflix tiene en su catálogo a una película argentina protagonizada por Ricardo Darín y Cecilia Roth que es furor en la plataforma. Los usuarios de la N roja fueron interpelados por la trama cargada de tintes sociales del filme, basado en una familia que es perseguida en la década del 70.

Kamchatka es el nombre de la película que todos ven en Netflix, estrenada en 2002 y dirigida por el reconocido cineasta Marcelo Piñeyro. Frente a las desapariciones y crímenes perpetrados por la dictadura, una familia liderada por un abogado (Darín) y una química (Roth) opta por cambiar de identidad y refugiarse en una finca apartada de la ciudad.

Los protagonistas de Kamchatka pertenecen a la lucha por la resistencia ante la dictadura cívico-militar y, por ese motivo, el miedo y la precaución los hicieron tomar la decisión de cambiar de vida, con juegos y mundos idílicos planteados solo para que el niño no se de cuenta de lo que realmente sucede. Sin spoilear, en el final de la película está el plot twist de la misma, ante el cual es difícil no derramar lágrimas.

La historia se narra a través de la mirada de Harry (Matías del Pozo), el niño de 10 años que entiende parte de lo que pasa mediante códigos secretos compartidos con sus padres. Éstos recurren a símbolos ligados a sus pasiones familiares, como el juego TEG, la serie televisiva Los invasores y los trucos del escapista Houdini, para establecer un canal comunicacional único con su hijo que no los ponga en riesgo.

Sinopsis oficial de Kamchatka

"Cuando la inestabilidad se apodera de Argentina, un niño debe lidiar con la decisión de sus padres de cambiar de identidad y de vida", reza la sinopsis escrita por la N roja en su plataforma, sobre Kamchatka. Al filme lo definen como apto para personas mayores a 13 años y lo incluyen en el género Drama.

Ricardo Darín y Cecilia Roth.

Elenco completo de la película Kamchatka, disponible en Netflix