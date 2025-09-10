Un filme español es furor y el influencer Javi Ponzo habló al respecto.

Una película española llegó a las plataformas este 2025 y su trama tiene atrapados a miles de usuarios. El influencer de cine Javi Ponzo hizo una reseña en uno de sus recientes posteos de Instagram sobre el filme que no está en Netflix, sino en Amazon Prime Video.

Se trata de Enemigos, dirigida por David Valero y protagonizada por Christian Checa, Hugo Welzel, Estefanía de los Santos, Luna Pamies y Sara Vidorreta. Este drama se basa en el punto de quiebre del vínculo de dos adolescentes de barrio que siempre fueron enemigos hasta que en un momento dado la vida los pone en un lugar diferente.

"Es de esas películas, que estoy seguro, vas a recordar siempre. Enemigos en Prime Video es una grata sorpresa que te aseguro, te va a dejar recalculando, cuando aparezcan los créditos finales. Es imperdible. El trabajo de Christian Checa y Hugo Welzel bajo la dirección de David Valero es para aplaudirlos en loop", escribió Ponzo en su posteo de redes sociales. Y siguió: "Haceme caso y dale play. No te vas a arrepentir. Sinopsis: ¿Qué harías por tu enemigo? Esta es la historia de Chimo y El Rubio, dos adolescentes de barrio, víctima y verdugo, acosado y acosador, que han crecido siendo enemigos irreconciliables. Un día, Chimo tiene la oportunidad de vengarse y decide llevar a cabo su plan sin imaginarse las consecuencias que esto tendrá en las vidas de ambos. Si ya la viste, contame que te pareció".

El 11 de septiembre de 2023, Prime Video confirmó el inicio del rodaje de su nueva película española original, Enemigos, y también que era dirigida por David Valero y protagonizada por Christian Checa y Hugo Welzel. La filmación se desarrolló en distintas localizaciones de Alicante y Madrid, destacándose en la primera ciudad escenarios como el Puente Rojo y los barrios de Colonia Requena, Ciudad de Asís y La Florida.

Elenco de Enemigos

Christian Checa como Chimo Martínez

Hugo Welzel como Raúl López, "El Rubio"

Estefanía de los Santos como Carmen

Luna Pamies como Lola Martínez

Sara Vidorreta como Raquel

José María Peinado como el Abuelo

José Manuel Poga como El Tigre

Sinopsis oficial de Enemigos

"Chimo cumple 18 años. De familia humilde y siempre dispuesta a apoyarlo, desde pequeño ha sufrido bullying. Aún hoy, con varios trabajos y el sueño de montar su propio negocio, sigue enfrentándose a su acosador: El Rubio. Cuando Chimo tiene la oportunidad de vengarse, no imagina que, lo que comienza como un acto de revancha, podría convertirse en una inesperada amistad que cambiará sus vidas", reza la sinopsis escrita en Prime Video.