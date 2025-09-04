Ricardo Darín habló sobre la segunda temporada de El Eternauta.

Ricardo Darín habló sobre la segunda temporada de una serie que protagonizó hace pocos meses y generó gran repercusión a nivel mundial: El Eternauta. El actor se tomó unos minutos en una entrevista concedida en España para adelantar detalles de lo que será la continuación del éxito de Netflix.

"La primera fue un sacrificio muy grande, muy satisfactorio por el recibimiento, pero muy dura. La segunda lo será aún más", aseguró Ricardo Darín, en diálogo con La hora extra. De este modo, y teniendo en cuenta el esfuerzo de producción que significó realizar la primera temporada de El Eternauta, todo hace indicar que la segunda entrega tendrá aún más efectos y ambientación para el deleite de los televidentes.

Cabe destacar que, hace poco tiempo, Ricardo Darín fue noticia en Argentina después de hablar sobre los precios de las empanadas en medio de la crisis económica. Muchas personas le salieron al cruce, entre ellas el periodista Luis Majul, quien lanzó palabras polémicas para criticar al actor y defender a Javier Milei.

El papelón de Majul para criticar a Darín y defender a Milei

Luis Majul intentó burlarse de las declaraciones de Ricardo Darín sobre la crisis económica en Argentina y el precio de una docena de empanadas, y terminó ridiculizado al aire de LN+ e inmortalizado en memes ante su burdo intento de defensa al Gobierno de Javier Milei. La reacción de Cristina Pérez ante el intento de Majul de hacer una broma.

La situación que expuso a Majul a hacer el ridículo se dio en medio de su pase con Cristina Pérez, cuando el conductor buscó criticar a Ricardo Darín por sus dichos en la mesa de Mirtha Legrand y anunció: “Por eso queremos presentarte acá, hace varios meses hay un fenómeno que es contenidos con personajes que se crearon con inteligencia artificial con relatos italianos. Nosotros ahora subiendonos a esta nueva ola, te vamos a poner una nueva tendencia, se llama ‘Ricardini Empanadini’.

Segundos después de la presentación de Luis Majul, se mostró un tape creado con Inteligencia Artificial de una empanada con la cara de Ricardo Darín y una voz en off: "Ricardini Empanidi, la rompió con una peliculini, y por hablar de platini, armó un escandalini. No, Ricardini Espanadini, salí de este quilombini". Tras el intento de Majul por hacer un chiste, las cámaras enfocaron la mirada pétrea de Cristina Pérez, quien no hizo comentarios.