Actúan Darín y Peretti: el estreno de Netflix que es furor en Argentina

Diego Peretti y Ricardo Darín protagonizarán una película de Netflix.

Ricardo Darín y Diego Peretti serán los protagonistas de Lo dejamos acá, una película que estará disponible en Netflix y ya es considerada un éxito asegurado. Se trata de una pieza cinematofráfica dirigida por Hernán Goldfrid y escrita por Emanuel Diez que aún no tiene fecha de estreno oficial.

Lo dejamos acá trata sobre un psicoanalista pragmático, interpretado por Ricardo Darín, que pierde la fe en los métodos tradicionales de la psicología y empieza a cruzar los límites con sus pacientes. Sus técnicas parecen dar resultado hasta que a su consulta llega un escritor con bloqueo creativo, papel a cargo de Diego Peretti.

El propio guionista de este futuro estreno de Netflix se pronunció en sus redes sociales sobre la película y soltó: "Este equipazo terminó el rodaje de Lo dejamos acá y no les puedo explicar la bomba que se viene. Un elenco de lujo liderado por Ricardo Darín, comandado por la dirección entusiasta de Hernán Goldfrid. Gracias a Kenya Films por poner todo para que este delirio se haga realidad. Nos vemos muy pronto en Netflix".

El director de Lo dejamos acá trabajó en otros filmes con los protagonistas, como Tesis sobre un homicidio (con Darín) y Música en espera (con Peretti). El fiome se trata de una producción de Kenya Films, productora fundada en 2016 por Ricardo Darín, El Chino Darín y Federico Posternak.

La serie que destronó en Netflix a División Palermo

Netflix incorporó a su catálogo la serie mexicana Pecados inconfesables, que alcanzó el primer puesto del top 10 en numerosos países. La sinopsis describe: “Una mujer con un esposo controlador encuentra consuelo —y venganza— en una aventura con un hombre más joven, hasta que esta se convierte en una lucha peligrosa por sobrevivir”. Creada por Leticia López Margalli y Guillermo Ríos, la producción cuenta con un elenco encabezado por Zuria Vega, Andrés Baida, Erik Hayser, Manuel Masalva, Adriana Louvier, Ana Sofía Gatica, Mario Morán, Regina Pavón, Armando Hernández y Eugenio Siller, entre otros.