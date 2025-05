Luis Majul y Jonatan Viale quedaron entre los últimos puestos en un informe sobre periodistas argentinos.

Jony Viale y Luis Majul fueron parte de una lista de periodistas que se sometió a una encuesta hecha por Zubán Córdoba y Asociados, sobre un total de 1300 personas. Los comunicadores quedaron entre los últimos puestos de este informe que tiene un nivel de confianza del 95%, hecho sobre una población general mayor a 16 años.

El informe en cuestión revela que "un 64% de los encuestados cree que el gobierno es cada vez más autoritario y un 62% cree que los ataques de Milei al periodismo dañan la libertad de prensa". Al mismo tiempo, el artículo señala que "ningún actor político o social ha atinado a capitalizar esas mayoritarias percepciones negativas" y refleja la "opinión de la sociedad sobre la relación entre el presidente, los medios de comunicación y periodistas".

La dura encuesta que golpea a Majul y Jonatan Viale: los resultados

Luis Majul está en el puesto 25 y Jonatan Viale en el 23 de un total de 31 periodistas: en los últimos puestos están Romina Manguel, Silvia Mercado y Viviana Canosa. Al mismo tiempo, los comunicadores que resultaron con mayor imagen positiva fueron Rolando Graña, Antonio Laje, Gustavo Sylvestre, Ernesto Tenembaum y Carlos Pagni, en ese orden.

"El 56% cree que cada vez que Milei ataca a los que no piensan como él es porque quiere desviar la atención de la mala situación de la economía, casi el 63% cree, en alguna medida, que las críticas de Milei al periodismo son un ataque a la libertad de prensa y el 67% considera grave que el Presidente “use insultos o un lenguaje agresivo contra periodistas y medios", reza el mencionado informe. Y sigue: "El gobierno se juega un pleno para buscar más gobernabilidad y sustentabilidad a su proyecto político. Y la oposición se juega la posibilidad de volver a ocupar el centro del ring. En la Argentina de la cobardía planificada, los más osados son los que logran sus objetivos".

Resultados de la encuesta.

El descargo de Jonatan Viale tras su papelón en TN con Santiago Caputo

Un fragmento del momento en off en que Caputo el pide a Viale que no le hicieron una pregunta a Milei en un reportaje en TN se volvió viral hace algunos meses y el periodista debió explicar. "A ustedes, lo que tengo para decirles es que ni en pedo los voy a defraudar. No me voy a dejar quebrar por un grupo de mala gente, de resentidos, de envidiosos, y de mala leche que quieren destruir la credibilidad de alguien que siempre intentó hacer las cosas bien. Para los que tengan alguna duda sobre mí, les puedo asegurar que nunca jamás agarré un mango de ningún gobierno. No necesito; no quiero; no me interesa; tuve mil oportunidades; las rechacé todas", soltó Jonatan en TN. Y siguió: "Al final, en la última pregunta, se metió Santiago Caputo. ¿Por qué? Porque Milei dijo que le iba a consultar al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por la causa. ¿Qué hizo Caputo? Una grosería: se metió de la nada, cortó la nota y le dijo algo al oído a Milei. Yo dije: 'Ah, por un quilombo judicial' y acepté sacar esa parte".