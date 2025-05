Luis Majul apuntó contra Ricardo Darín por El Eternauta: “Traten de ponerle límites”.

Durante una reciente emisión de su programa, el periodista Luis Majul hizo un fuerte comentario sobre la nueva adaptación de El Eternauta, que será protagonizada por Ricardo Darín y producida por Netflix. En un tono que muchos interpretaron como un “apriete”, Majul cuestionó la posible utilización política de la serie y apuntó directamente a los involucrados en el proyecto.

“La serie es interesante”, dijo Majul al referirse a la esperada adaptación de la histórica historieta de Héctor Germán Oesterheld. Sin embargo, rápidamente cambió de tono y lanzó un mensaje directo: “Ahora un mensaje para los creadores. Traten de ponerle límites a la brutal utilización que están haciendo de la serie. Ricardo Darín es inteligente, sabrá cómo hacerlo... otros que están alrededor de la producción de El Eternauta son inteligentes. Traten de ponerle límite: lo van a usar como saben que se usan estas cosas”.

El comentario no pasó desapercibido en redes sociales ni en el ámbito cultural, donde generó sorpresa y críticas. La frase “lo van a usar como saben que se usan estas cosas” fue interpretada por muchos como una advertencia hacia un supuesto uso propagandístico del proyecto, mientras que otros la leyeron como una presión directa hacia Darín y el equipo detrás de la serie.

El Eternauta, escrita en 1957, es una obra emblemática de la ciencia ficción argentina, cargada de contenido político y social. Su creador, Oesterheld, fue secuestrado y desaparecido por la dictadura militar en 1977. En ese contexto, cualquier adaptación de la obra suele generar debate en torno a su interpretación y su uso simbólico en la actualidad. Hasta el momento, Ricardo Darín no respondió públicamente al comentario de Majul.

Ricardo Darín adelantó detalles de la segunda temporada de El Eternauta: "Una locura"

Ricardo Darín dio detalles inéditos sobre la nueva temporada de El Eternauta, la exitosa serie de Netflix que batió récords y que se posiciona como la segunda producción más vista en todo el mundo de toda la plataforma. Tras el enorme éxito de la tira argentina de ciencia ficción, lo que millones de sus fanáticos se preguntan ahora es cómo será la segunda temporada, que ya está confirmada.

El Eternauta es una adaptación de la clásica y celebrada historieta que lleva su mismo nombre, publicada por primera vez en 1957 y creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. La serie está protagonizada por Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto y Claudio Martínez Bel y cuenta con la dirección de Bruno Stagnaro, además de la supervisión de uno de los nietos de Héctor Oesterheld. En este marco, Darín adelantó detalles de cómo seguirá la historia.

El reconcido actor argentino habló sobre el éxito de la serie en diálogo con HISPA y adelantó: "Todo este proyecto es una locura y todavía no terminó. Lo que viene va a ser el doble". Además, detalló cómo fue que cambió de opinión cuando Stangaro se acercó para proponerle protagonizar la serie: "Cuando tuve el mano a mano, eso me tranquilizó mucho y significó un empujón para mí, porque cuando encontrás un socio, no solo tenés más confianza, sino que no te sentís solo".

Además, confesó cómo se sintió al comienzo, cuando había aceptado ser parte de un proyecto tan arriesgado: "Al principio me sentía un poco solo... Me parecía que me habían tirado un ancla por la cabeza. No, con Bruno eso no te pasa. Me di cuenta de cuál era la frecuencia de él y eso me tranquilizó mucho".