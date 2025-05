Ricardo Darín adelantó detalles de la segunda temporada de El Eternauta: "Una locura".

Ricardo Darín dio detalles inéditos sobre la nueva temporada de El Eternauta, la exitosa serie de Netflix que batió récords y que se posiciona como la segunda producción más vista en todo el mundo de toda la plataforma. Tras el enorme éxito de la tira argentina de ciencia ficción, lo que millones de sus fanáticos se preguntan ahora es cómo será la segunda temporada, que ya está confirmada.

El Eternauta es una adaptación de la clásica y celebrada historieta que lleva su mismo nombre, publicada por primera vez en 1957 y creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. La serie está protagonizada por Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto y Claudio Martínez Bel y cuenta con la dirección de Bruno Stagnaro, además de la supervisión de uno de los nietos de Héctor Oesterheld. En este marco, Darín adelantó detalles de cómo seguirá la historia.

El reconcido actor argentino habló sobre el éxito de la serie en diálogo con HISPA y adelantó: "Todo este proyecto es una locura y todavía no terminó. Lo que viene va a ser el doble". Además, detalló cómo fue que cambió de opinión cuando Stangaro se acercó para proponerle protagonizar la serie: "Cuando tuve el mano a mano, eso me tranquilizó mucho y significó un empujón para mí, porque cuando encontrás un socio, no solo tenés más confianza, sino que no te sentís solo".

Además, confesó cómo se sintió al comienzo, cuando había aceptado ser parte de un proyecto tan arriesgado: "Al principio me sentía un poco solo... Me parecía que me habían tirado un ancla por la cabeza. No, con Bruno eso no te pasa. Me di cuenta de cuál era la frecuencia de él y eso me tranquilizó mucho".

La traductora de El Eternauta reveló por qué puso Malvinas en los subtítulos en inglés

Daiana Estefanía Díaz, la traductora de Netflix que se encargó de los subtítulos de la serie El Eternauta, explicó porque se decidió a poner "Malvinas Islands" y no "Falklands" en los subtítulos en inglés. "Era la única opción posible", sostuvo la mujer en un extenso comunicado en el que contó detalles de su participación en la serie y el desafío que se le presentó en la traducción.

"Apenas empecé a trabajar en la traducción al inglés de la serie El Eternauta y vi que Juan Salvo era excombatiente de Malvinas, decidí que iba a traducir "islas Malvinas" como "Malvinas Islands" y no como "Falklands". Era la única opción viable, no tuve la menor duda. No solo porque jamás se me ocurriría usar en ese contexto y en una producción argentina un nombre que no sea Malvinas, sino además porque sé que ningún argentino, sea real o ficcional, las llamaría de otro modo", sumó.

"Cuento este detalle y pienso que tal vez puede resultar algo obvio, pero no podemos dar las cosas por sentado ni dejar nada librado al azar, en especial cuando se trata de un proyecto de alcance mundial que se difunde en una plataforma tan conocida. Es así que, como traductora que además ofició de enciclopedia argenta para los otros traductores de este proyecto, sugerí que en los subtítulos de todos los idiomas se usara el nombre Malvinas, independientemente de si en esos países llaman así a nuestras islas o no", sostuvo Daiana en un comunicado que compartió en su cuenta de Linkedin.

En este sentido, señaló que "una cosa fue dejar notas a traductores y revisores de casi treinta idiomas sobre cómo se juega al truco y por qué hay que mostrar los tantos del envido antes de poner las cartas de nuevo en el mazo, señalar las similitudes y las diferencias entre la historia original y la serie, o aclarar qué significaba 'número bajo' cuando había servicio militar obligatorio y compartirles fotos de los listados de los sorteos, pero lo de las Malvinas era una cuestión mucho más profunda".

"Les conté que allá también nevó en 1982, que ese avión del ejército peruano no aparece por casualidad, que cuando dicen "las islas" hablan de esas dos y muchísimas cosas más. Qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Es un tema sensible y muy presente que nos atraviesa en el ámbito político, histórico, cultural y social... Nos asienta en un lado de la historia del que no nos vamos a mover", finalizó.