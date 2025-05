Darín durisimo contra el ajuste en cultura de Javier Milei

Hace unos días se estrenó en Netflix la serie de El Eternauta, una superproducción argentina dirigida por Bruno Stagnaro en la que Ricardo Darín se puso en la piel de Juan Salvo en medio de una invasión alienígena. El protagonista de la serie se refirió al panorama cultural actual y criticó duramente a Javier Milei y el gobierno libertario por el ajuste en la cultura.

La serie se estrenó basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld se estrenó hace menos de una semana y ya es de las más vistas en el mundo con repercusiones más que favorables no solo en el país sino en el exterior mostrando una vez más la calidad de la producción audiovisual local pese a los intentos de desprestigio y la desfinanciación que lleva adelante el gobierno nacional.

En ese contexto, Ricardo Darín, en una entrevista con C5N, se refirió al momento que vive la cultura nacional y criticó las políticas de Javier Milei. "No podés enterrar la cultura de un país", enfatizó.

"Eso necesariamente se va a tener que modificar. Yo creo, espero, que haya un momento de reflexión, más allá de dudas y posiciones tomadas, y de cosas que se dicen que, aparentemente, son muy férreas e inamovibles, que asustan... creo que este es un momento bisagra, un momento en el que necesariamente tiene que aparecer la reflexión", subrayó el protagonista de El Eternauta.

Además, Darín agregó: "Después hay que decir 'ok, dijimos e hicimos esto, propusimos esto, lo vamos a revisar', porque no podés enterrar la cultura de un país... No es que no podés, no lo vas a conseguir".

Cuándo se estrena la segunda temporada de El Eternauta, la serie de Netflix: la fecha tentativa

Desde su estreno el pasado 30 de abril, El Eternauta no solo se convirtió en un fenómeno en Argentina, tal como se preveía, sino que también logró colarse en el podio de las producciones más vistas de Netflix a nivel mundial. Pero, ¿cuándo se estrena la temporada 2?

Con dirección de Bruno Stagnaro y Ricardo Darín al frente del reparto, la serie basada en la histórica historieta de Héctor Germán Oesterheld encontró un público ávido por revivir o descubrir por primera vez esta historia cargada de ciencia ficción, política y humanidad. El impacto fue tal que Netflix no tardó en tomar una decisión clave: renovar la serie para una segunda temporada.

Aunque la plataforma todavía no anunció una fecha oficial, ya hay algunas pistas sobre cuándo podrían llegar los nuevos episodios. Por el momento, lo único confirmado es que la segunda temporada de El Eternauta va a suceder, y que algunos de sus protagonistas ya manifestaron su entusiasmo por continuar la historia. Entre ellos, Ricardo Darín, quien encarna al inolvidable Juan Salvo, aclaró que los capítulos aún no comenzaron a filmarse. Eso significa que el proceso recién está en su etapa inicial y que habrá que tener paciencia.

Si se repite la misma lógica que en la primera parte, filmada entre mayo y diciembre de 2023 en distintas locaciones de Buenos Aires, y considerando los tiempos que requiere una serie de esta escala técnica y narrativa, es probable que la segunda temporada vea la luz recién en 2026 o 2027.