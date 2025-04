Los secretos de El Eternauta: su visión política, el personaje nuevo que va a ser furor, un adelanto de los Manos y cuándo llega la segunda temporada

Ricardo Darín como Juan Salvo en El Eternauta.

La icónica novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld El Eternauta llegó a Netflix en forma de serie con una primera temporada 6 capítulos que dan inicio a las aventuras de Juan Salvo. En la historia, un grupo de hombres y mujeres se enfrentan a una nevada mortal que acaba con todos y es el anticipo de una guerra contra alienígenas que vinieron a conquistar la Tierra. Y a pocas horas de su estreno, El Destape conversó en exclusiva con el director de la serie Bruno Stagnaro y el guionista y actor Ariel Staltari sobre los secretos de la primera temporada y algunos adelantos de lo que se verá en el futuro de la ficción.

"Nadie se salva solo", esa fue la frase elegida para la promoción de El Eternauta y no me parece menor, teniendo en cuenta que la serie se estrena en un difícil momento social y político, ¿a ustedes qué les sucede con esto y con esa frase, teniendo en cuenta que representa los valores de Juan Salvo?

- Bruno Stagnaro: la verdad es que fue un hecho del azar que El Eternauta se estrene específicamente en este momento porque nosotros venimos laburando desde 2018 y nos hubiera encantado que se estrene antes por diferentes motivos. Creo que es una frase que siempre va a caer en el momento justo porque, de alguna manera, la actitud de egoísmo o el riesgo de caer en la falta de solidaridad es algo que es recurrente y tan cíclico como todo lo inherente al ser humano. Está buenísimo que la serie caiga en este momento, creo que es necesario recordarlo. Pero, por otro lado, yo personalmente creo que no deja de ser un slogan y es casi una verdad de Perogrullo, aunque hay gente que se siente amenazada por ese slogan y trata de ver entrelíneas que significa eso cuando la realidad es que el ser humano es un bicho social que necesita de los otros, incluso en el capitalismo más descarnado. Creo que es un indicio de la locura en la que estamos acostumbrados a vivir que alguien se sienta amenazado por esa frase.

- Ariel Staltari: veo como algo alentador que la serie caiga en este momento de tanta deshumanización a nivel global. Me encantaría que interpele y lleve a reflexionar a las personas. No solamente es ficción, sino que te invita a que se mueva una estructura interna que está buenísima.

¿Cuáles son sus momentos favoritos de la novela gráfica El Eternauta?

- B.S: siempre me gustó mucho toda la primera parte desde que se pone de manifiesto la nevada y antes también con el momento del truco, porque había algo ahí muy propio y atípico dentro de la narrativa argentina que era, básicamente, hacer eje sobre nosotros y desde nosotros sin pretender emular lo que se debe hacer que nos llega de afuera. Eso siempre me pareció encantador. Y después, me parece espectacular todo el primer bloque con la nieve hasta que ellos se involucran con los militares y el primer enfrentamiento con los cascarudos en la Avenida General Paz.

- A.S: la parte que más me atrapó es la secuencia del truco porque siento que además de ser una historia apocalíptica de supervivencia, es una gran historia de amor y amistad.

Ariel, en notas de producción definís a tu personaje como "los ojos del espectador". ¿A qué te referís con esa cita?

- A.S: me refiero a que es un personaje inquieto y está tratando de romper el equilibro todo el tiempo. De una u otra forma me parece que esta bueno que aporte un poco de desorden...

- B.S: hay algo en El Eternauta y es que todos arrancan siendo muy amigos y están muy establecidas y rígidas las posiciones en el grupo, y un poco la intención con el personaje de Ari fue poner en jaque esa estructura y traer a alguien de afuera para que haga algo de ruido. Algo importante que pasa con el personaje a lo largo de la serie tiene que ver con la desconfianza al inicio y como esta situación cataliza los vínculos humanos hasta que finalmente los conduce a una nueva situación donde termina muy integrado en el grupo y siendo uno más.

Lo que se viene en El Eternauta

Una de las criaturas más populares de El Eternauta son Los Manos, que están por debajo de Los Ellos. ¿Ya están pensando cómo les gustaría que se vean esas figuras, qué los seduce de esos seres complejos?

B.S: el punto de llegada de la primera temporada es la aparición, por primera vez, de el Mano. Tomamos la sabia decisión de sugerirlo, pero mostrarlo poco para darnos el espacio de elaborar sobre ese punto híbrido entre lo humano y lo ajeno. A mí, particularmente, lo que siempre me interesó de los Manos es que son personajes medio operísticos, sienten mucho: pasan de ser muy malos a ser muy buenos, y de golpe es un poeta y se conmueve mirando una tetera... es una mezcla de cosas un poco estrafalarias que son un elemento muy característico de El Eternauta.

¿Cuándo empiezan a rodar la segunda temporada?

- B.S: todavía no está muy claro cuando empezamos a rodar, estamos recién empezando el ciclo de la escritura. Si bien tenemos más o menos claro como va a ir la historia, hay que escribirla.

La última. Tras el libro original, El Eternauta siguió sin Oesterheld... ¿hay planes de adaptar el resto de la historia?

- B.S: específicamente la adaptación es, en principio, sobre el primer tomo de El Eternauta y puede ser que atmosféricamente estemos trayendo algunas cosas de la segunda parte. La idea es que sea algo conclusivo.