Cuánto dinero costó hacer El Eternauta: esto es lo que gastó Netflix.

Desde su estreno el 30 de abril en Netflix, El Eternauta se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La adaptación de la historieta de Héctor Germán Oesterheld, con dirección de Bruno Stagnaro y producción de K&S Films, logró posicionarse entre los contenidos más vistos de la plataforma a nivel mundial, captando la atención no solo por su historia cargada de simbolismo, sino también por su ambiciosa puesta en escena.

Es en este sentido que, una de las preguntas que surgió tras su éxito fue inevitable: ¿cuánto costó hacer El Eternauta? Se trata de la mayor producción de Netflix desde su llegada a Argentina, y una de las más grandes en la historia del cine nacional. A continuación te contamos de cuánto fue su presupuesto.

¿Cuánto dinero costó hacer "El Eternauta", serie de Netflix?

Netflix destinó un total de 15 millones de dólares para la realización de la primera temporada de El Eternauta, una cifra significativa dentro del universo audiovisual argentino. El monto cubrió, entre otras cosas, la digitalización completa de Buenos Aires, el diseño de la icónica nevada tóxica y la creación visual de los “cascarudos”, los alienígenas que invaden la ciudad. Este enfoque técnico fue clave para recrear la atmósfera apocalíptica del cómic original en clave contemporánea.

El Eternauta implicó un presupuesto total de 15 millones de dólares.

Si bien el presupuesto resulta elevado en el contexto local, dentro del mundo del streaming global se considera relativamente moderado. Para ponerlo en perspectiva: El juego del calamar, uno de los éxitos más grandes de Netflix, costó 20 millones de dólares por nueve episodios (unos 2.3 millones por capítulo), una cifra apenas superior al total invertido en El Eternauta. A su vez, otras series originales de la plataforma como The Crown o The Sandman duplican o triplican esos números, con presupuestos que oscilan entre 13 y 15 millones por episodio.

La comparación se vuelve aún más impactante si se tiene en cuenta el caso de Stranger Things, cuya cuarta temporada alcanzó los 30 millones por episodio, con un total de producción cercano a los 270 millones de dólares. Incluso su primera temporada, más austera, costó 48 millones en total, más del triple de lo que se gastó en El Eternauta.

En otras plataformas, las diferencias también se hacen notar. HBO ha invertido 10 millones por capítulo en Game of Thrones y hasta 20 millones por episodio en House of the Dragon, en buena parte gracias al uso intensivo de efectos especiales. Mientras tanto, clásicos como Los Soprano o Band of Brothers también superaron los promedios de producción de la serie argentina.

El récord absoluto, sin embargo, pertenece a Los Anillos del Poder de Prime Video: 58 millones de dólares por episodio, lo que dio como resultado la temporada más cara de la historia con un total de 465 millones, sin contar los 250 millones adicionales que se pagaron por los derechos de adaptación de Tolkien.