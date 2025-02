Jonatan Viale habló públicamente tras el escándalo en TN y admitió su culpa: "Tuve mil oportunidades".

Jonatan Viale rompió el silencio y finalmente habló en Radio Rivadavia sobre el escándalo que protagonizó en TN. Tras su ausencia al ciclo Pan y Circo, el cual conduce por Radio Rivadavia, iniciaron las especulaciones al respecto, pero finalmente, a mitad del programa, se contactó telefónicamente y admitió la culpa por lo que sucedió en medio de la entrevista con Javier Milei.

Aunque si bien en su cuenta de Twitter ya había adelantado que hablaría durante la noche en su programa ¿La Ves?, luego de las fuertes acusaciones y burlas que recibió en redes sociales decidió brindar una breve nota con sus compañeros del programa de radio y adelantar un poco de lo que sucederá durante la noche. Luego de admitir que "había sido una noche y una mañana difícil" y que "pudo contar con el apoyo de sus familiares y amigos que lo ayudaron a levantarse", Viale brindó algunos detalles de lo que sucedió en la nota de Milei.

"A mi me queda la tranquilidad de saber que jamás en la vida recibí un peso ni de este Gobierno ni de ningún gobierno", empezó por decir. Luego, admitió la culpa de la situación que tuvo lugar el lunes 17 de febrero: "Tengo la tranquilidad de que uno puede equivocarse, como yo me equivoqué, pero jamás voy a estar del lado de los chorros". Finalmente, aseguró: "Me chupan un huevo los políticos".

La polémica de Jonatan Viale con Javier Milei se desató una vez que terminara de emitirse la nota grabada que brindó Milei con el periodista luego del escándalo cripto. Precisamente, al canal de YouTube de TN subieron la entrevista completa sin editar en donde se ve que, en determinado punto, Santiago Caputo entra en cuadro y le corta la pregunta a Viale porque puede "perjudicar judicialmente al presidente".

El periodista Jonatan Viale habló tras el papelón que vivió en la entrevista con Javier Milei que salió la noche del lunes 17 de febrero en TN. La advertencia del hijo de Mauro Viale ante las repercusiones negativas que atrajo en el periodismo.

Jonatan Viale tuiteó un mensaje corto como defensa ante las críticas por su entrevista armada al Javier Milei tras el escándalo por la estafa de criptomonedas que el presidente promocionó en sus redes sociales. "No les voy a dar el gusto. Prepárense para esta noche", escribió Viale.

El escándalo que salpica al conductor Jonatan Viale empezó horas después de emitida la nota grabada en TN, cuando el periodista de El Destape, Ari Lijalad, publicó la versión que el canal subió a su canal de YouTube, en el que se ven escenas que no salieron al aire. "Es bueno que señales que lo tuiteé como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal", dice Milei en un fragmento de la entrevista al hablar de cómo promocionó el proyecto Viva La Libertad y el token $LIBRA. Milei afirmó que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se encargaría de su asesoría legal frente a las denuncias judiciales.

"Está bien, pero sos el Presidente", contesta el periodista Jonatan Viale. En ese momento, el asesor Caputo interviene y pide interrumpir la grabación, se acerca al Presidente y le dice algo inaudible a su oído. “Claro, te puede traer un quilombo judicial”, dice el periodista, en complicidad con quienes estaban detrás de cámara y el propio Milei. Así, consiente con editar la entrevista y la retoma desde la pregunta anterior.