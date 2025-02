Luis Novaresio le soltó la mano a Viale tras la entrevista a Milei: "Con Cristina no tuve ningún condicionamiento".

Luis Novaresio dio una letal opinión sobre la nota que Jonatan Viale le hizo al presidente Javier Milei en las últimas horas. En aquella nota, el periodista indagó al líder de La Libertad Avanza sobre la polémica en la que se vio envuelto, luego de difundir la criptomoneda $LIBRA, que terminó siendo una gran estafa. En pleno descargo, Novaresio recordó el día en que entrevistó a Cristina Kirchner, en 2017, e hizo una importante observación.

Novaresio rememoró este episodio de su carrera y remarcó que no tuvo ningún condicionamiento ni limitación para entrevistar a la expresidenta. En este sentido, cuestionó a Viale por no haber actuado correctamente cuando Santiago Caputo intervino en plena nota, en un intento para prevenir que Milei hiciera declaraciones perjudiciales. Como si eso fuese poco, el canal editó la nota para no mostrar este momento.

"Con Cristina no tuve ningún condicionamiento. Nosotros pedimos una sola ventaja, una sola condición. Yo tuve la enorme suerte de trabajar en Infobae y propuse que fuera en vivo. La nota fue en vivo, hubo cientos de miles de gestos", comenzó diciendo. En esta misma línea, señaló que la nota "debió haber durado una hora y duró dos" y que no tuvo "ningún condicionamiento para preguntar". "¿Qué hacés frente a una interrupción?", se preguntó, en referencia a la postura que tomó Viale.

Así fue la interrupción de Santiago Caputo en la nota que Jonatan Viale le hizo a Javier Milei

Tras la entrevista que dio el presidente Javier Milei para defenderse de haber promocionado una estafa con la criptomoneda $LIBRA, se conoció un video sin editar del reportaje donde el asesor presidencial Santiago Caputo interrumpe en la escena para aconsejar al mandatario con el objetivo de que no se comprometa judicialmente con sus dichos.

Pocas horas después de emitirse la entrevista grabada en Todo Noticias, el periodista de El Destape, Ari Lijalad, publicó la versión que el canal subió a su canal de YouTube, en el que se ven escenas que no salieron al aire. "Es bueno que señales que lo tuiteé como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal", dice Milei en un fragmento de la entrevista al hablar de cómo promocionó el proyecto Viva La Libertad y el token $LIBRA.

"Está bien, pero sos el Presidente", contesta el periodista Jonatan Viale. En ese momento, el asesor Caputo interviene y pide interrumpir la grabación, se acerca al Presidente y le dice algo inaudible a su oído. “Claro, te puede traer un quilombo judicial”, dice el periodista, en complicidad con quienes estaban detrás de cámara y el propio Milei.

El descargo de Cristina Kirchner tras la estafa cripto de Javier Milei

Cristina Kirchner criticó la defensa de Javier Milei en la entrevista con Jonatan Viale y dijo que "se está cayendo a pedazos". Además sostuvo que la aparición del jefe de Estado para intentar desmentir solo generó mayor desconfianza porque se lo vio "palido, balbuceante y contradictorio". "TE ESTÁS CAYENDO A PEDAZOS. Anoche, en la entrevista de TN lo tuyo fue PATÉTICO… y lo del colorado Jony Viale BOCHORNOSO. Los dos juntos dan vergüenza ajena. EN LA VERSIÓN QUE EDITARON para la gilada, TE VI PÁLIDO (parecías de cera, decile a tu diputada maquilladora que cambie de producto), BALBUCEANTE y CONTRADICTORIO", escribió Cristina en su cuenta de X (Twitter).

"¿Cómo es eso que decís que el otro colorado, el cripto estafador Hyden Davis, te propuso “ARMAR UNA ESTRUCTURA PARA FINANCIAR EMPRENDEDORES”? Y después justificás la estafa diciendo “ES COMO QUE ALGUIEN VA, JUEGA A LA RULETA RUSA Y LE TOCÓ LA BALA”. ¿En qué quedamos? ¿No era que tu posteo de X fue para ayudar a las pymes argentinas? O en realidad FUE PARA ENGANCHAR ESPECULADORES QUE APOSTARAN EN EL CASINO ARMADO POR VOS, TU HERMANA Y TUS SOCIOS", sumó la expresidenta.

Luego, apuntó directamente contra Jonatan Viale por permitir que le intervengan una entrevista para favorecer a Milei. "Igual, quiero reconocerte que seguís protagonizando hechos inéditos en esta Argentina que casi lo vió todo. Te armaron una entrevista para limpiarte la imagen, te trajeron a un “periodista” amigo (¿ENSOBRADO?), te pautaron las preguntas y te intervinieron la entrevista porque lo que decías “te puede traer un QUILOMBO JUDICIAL”. ¡NUNCA SE VIÓ ALGO ASÍ!", sostuvo.