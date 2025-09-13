Tiene 8 capítulos, está en Netflix y es de los creadores de La Casa de Papel: la serie ideal para ver este fin de semana

Tiene 8 capítulos, está en Netflix y es de los creadores de La Casa de Papel.

Netflix vuelve a reunir a Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de La Casa de Papel, Vis a Vis y Sky Rojo, en la serie El refugio atómico, que se estrenará este sábado 13 de septiembre. La historia post apocalíptica cuenta con el protagónico del actor argentino Joaquín Furriel y tiene una trama de misterio que promete conquistar a los sucriptores de la plataforma.

"¿Qué pasa cuando los últimos supervivientes de la Tierra no se soportan y se ven obligados a convivir en un espacio cerrado?". Esta es la pregunta que lanza el tráiler de El refugio atómico, que arranca con millonarios y sus seres queridos llegando apresurados hasta su lujoso bünker. Situado cientos de metros de profundidad, el lugar está ocupado por varias acaudaladas familias, algunas de ellas enfrentadas ya que parecen compartir ün pasado traumático.

"En un búnker de lujo diseñado para resistir cualquier catástrofe imaginable, un grupo de multimillonarios se ve forzado á convivir tras encerrarse ante la amenaza de un conflicto global sin precedentes. Kimera Underground Park se convertirá así en un escenario claustrofóbico para dos familias marcadas por una herida del pasado. Aislados bajo tierra y sin posibilidad de escapar, dan rienda suelta a unas personalidades cargadas de ácido sulfúrico, destapando sus secretos más inconfesables. Pero también surgen las alianzas más inesperadas. Una radiografía emocional excesiva y sorprendente de unos multimillonarios viviendo en un agujero de oro", reza la sinopsis oficial de El refugio atómico.

Reparto completo de El refugio atómico

Miren Ibarguren (Todos mienten), Joaquín Furriel (El reino), Natalia Verbeke (Ana Tramel. El juego), Carlos Santos (El hombre de las mil caras). Montse Guallar (Sé quién eres), Pau Simón, Alicia Falcó (Las buenas compañías), Agustina Bisio, y Álex Villazán (Alma), entre otros conforman el reparto principal de El refugio atómico. La serie ha sido creada por Alex Pina y Esther Martínez Lobato, que también firman el guion junto a David Barrocal, David Oliva, Lorena G. Maldonado y Humberto Ortega. La dirección corre a cargo de Jesús Colmenar, Barrocal y Jose Manuel Cravioto: El refugio atómico es una producción de Vancouver Media para Netflix.