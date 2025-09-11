El clásico de los '90 con Kevin Spacey que estrenó Netflix y llegó al Top 10 de lo más visto.

Netflix añadió a su catálogo un clásico de 1998 con el polémico Kevin Spacey, estrella de la plataforma en la serie House of Cards, y la película se coló rápidamente en el Top 10 de lo más visto. Los detalles sobre The Negotiator, un intenso thriller de acción que es furor en la plataforma de streaming.

La historia de The Negotiator se centra en Danny Roman, un oficial de policía de Chicago que trabaja como negociador de rehenes. La trama toma un giro inesperado cuando Roman es acusado falsamente del asesinato de su compañero y de corrupción. Para demostrar su inocencia y ganar tiempo mientras intenta descubrir quién lo incriminó, Roman toma rehenes en un edificio de Asuntos Internos. En un acto desesperado, solicita que el único que negocie con él sea Chris Sabian, otro de los mejores negociadores de la policía, que trabaja en un distrito diferente. A medida que la tensión crece, Sabian comienza a dudar de la culpabilidad de Roman y a sospechar que hay una conspiración dentro del cuerpo de policía.

Una película de suspenso trepidante y giros inesperados

El filme está protagonizado por Samuel L. Jackson y Kevin Spacey, y se destaca por sus giros inesperados. El reparto lo completan actores de la talla de David Morse, J. T. Walsh y Paul Giamatti. Desde su llegada a Netflix, The Negotiator escaló rápidamente al Top 10 de lo más visto en la plataforma de streaming, consolidándose como una de las películas de los '90 más elegidas por los suscriptores.