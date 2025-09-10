EN VIVO
El misterio de Charlie Sheen: fue el número 1 de la TV, perdió todo por el alcohol y un documental cuenta qué pasó con su vida

Netflix estrenó un documental sobre la vida y los secretos de Charlie Sheen, una estrella de la televisión que lo perdió todo por sus adicciones. Los detalles sobre la cruda producción sobre uno de los actores que mejor cotizaron en Hollywood.

10 de septiembre, 2025 | 10.09

Netflix estrenó un documental sobre una de las estrellas de televisión estadounidense más polémicas: Charlie Sheen. Fue uno de los actores que mejor cotizaron en Hollywood, construyó un imperio con la sitcom Two and a Half Men y las adicciones le quitaron todo: los secretos que jamás salieron a la luz sobre Charlie Sheen salieron a la luz, con su propio testimonio.

Nombre artístico: Charlie Sheen es un documental de Netflix que explora la vida, la carrera y las polémicas de la estrella de Hollywood. La película se adentra en el ascenso a la fama de Sheen, su caída pública, sus problemas de adicción y, finalmente, su camino hacia la redención y la sobriedad. El documental está disponible en la plataforma de streaming desde este miércoles 10 de septiembre a la madrugada.

En el documental de Netflix, dirigido por Andrew Renzi, el propio Charlie Sheen habla abiertamente sobre su vida personal y profesional. En un relato crudo y honesto, Sheen narra sus vivencias, desde su éxito en películas como Platoon y Wall Street hasta su despido de la exitosa serie Two and a Half Men y su posterior lucha contra los excesos, el VIH y sus batallas legales. El documental también presenta entrevistas con familiares y amigos del actor, que comparten historias inéditas y ofrecen una nueva perspectiva sobre su vida.

Un resurgir de Charlie Sheen, ¿en Netflix?

Esta es el primer trabajo de Charlie Sheen en Netflix, pero bien podría no ser el último ya que la plataforma acostumbra a retener actores para futuros proyectos de series y películas. Martin Sheen, padre de Charlie, fue uno de los actores de la exitosa comedia de la plataforma Grace and Frankie a lo largo de 7 temporadas, junto a Jane Fonda, Lilly Tomlin y Sam Waterston.

