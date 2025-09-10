Fátima Florez habló sobre la derrota de Milei en las elecciones en Buenos Aires.

Fátima Florez está de regreso a la Argentina. La reconocida actriz estuvo dando varios shows en Las Vegas este último tiempo y, a su regreso, fue consultada respecto a la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones que tomaron lugar el domingo en Buenos Aires, teniendo en cuenta que durante varios meses supo ser la pareja de Javier Milei.

"Él me dijo que cuente que iba a estar presente. Es admirador mío, de mis shows y de mis personajes hace muchos años. Justo coincidimos en Las Vegas, él por sus reuniones de empresario y yo por mi show, por eso me iba a ir a ver, pero no se dió. Directamente no llegó a viajar a Las Vegas", manifestó la mujer que es sumamente conocida por imitar a importantes figuras de la política argentina, siendo Cristina Kirchner su parodia más afamada.

Respecto a si tuvo algún contacto con él luego de conocida la derrota en los comicios, deslizó: "Las elecciones fueron muy recientes y yo acabo de llegar, viajé muchas horas". Por otra parte, contó que fue distinguida en la Ciudad del Pecado: "Me dieron un cuadro allá, proclamaron el 5 de septiembre el día de Fátima Flórez, me lo dio la alcaldesa de Nevada, de Las Vegas".

La derrota en Buenos Aires, un duro golpe para LLA

Kiciloff y Magario celebraron el triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires.

Mientras Fátima Florez se encontraba en los Estados Unidos trabajando, en la Provincia de Buenos Aires más de 9 millones de personas se acercaron a votar por sus representantes en la legislatura bonaerense. ¿El resultado? Fuerza Patria se impuso por un contundente margen de 14 puntos respecto a La Libertad Avanza, ganando seis de las ocho secciones electorales y no solo defendió con éxito los escaños en juego, sino que además añadió varios otros (el peronismo se quedó con 21 de las 46 bancas que se debían renovar en Diputados y 13 de las 23 en Senadores; mientras que los liberales obtuvieron 18 y 8 respectivamente).