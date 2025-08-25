Fátima Florez contó la verdad de su "romance" con Demichelis: "Por supuesto"

Fátima Florez decidió contar la verdad del "romance" con Demichelis, mientras él estaba casado.

Fátima Florez rompió el silencio y decidió contar la verdad del romance que le atribuyeron con Martín Demichelis, el exentrenador de River Plate que estuvo en pareja hasta hace muy poco con Evangelina Anderson. La imitadora salió en América TV y reveló su realidad.

Todo se dio a raíz de las acusaciones de Ángel Sesarín, exasistente de Fátima Florez, quien aseguró que estuvo de forma "privada" durante "40 minutos" con Demichelis. "Máquina de mentiras. Estoy reproduciendo lo que decís y está todo en la Justicia. Que todo lo que decís, Ángel, es mentira".

"Él dice que fuiste a ver a Demichelis, que estuviste de forma privada 40 minutos", le dijeron a Fátima Florez en Infama, a lo que la imitadora respondió: "No puedo creer la cantidad de locuras, demencias y mentiras. Obviamente, esto está en manos de mi abogado y se le hará el correspondiente reclamo por calumnias e injurias, tendrá que ir a la Justicia a presentar las pruebas de las locuras que está diciendo".

Fátima Florez aseguró que no conoce a Martín Demichelis

Tras el descargo de Fátima Florez, Marcela Tauro le consultó en forma directa a la protagonista: "¿No conocés a Demichelis?". Tajante, la expareja de Norberto Marcos sentenció: "Pero por supuesto que no, no lo conozco".