Fátima Flórez fulminó a su ex Norberto Marcos: "No hay"

La disputa económica de Fátima Flórez con su ex.

Luego de su noviazgo con el presidente Javier Milei la imitadora y humorista Fátima Florez volvió al centro del ojo mediático. Y pese a que hace algunos días cuando le consultaron si volvería con el mandatario sostuvo que tiene buena relación con sus ex, en las últimas horas se mostró muy dura con su expareja.

En diálogo con Intrusos (América TV) la actriz fue consultada por algunas declaraciones de su ex Norberto Marcos y la polémica por la situación económica. Además, aclaró algunos rumores sobre un nuevo romance.

En el programa de espectáculos le consultaron por el supuesto noviazgo con el director musical Fernando Vázquez. "No es un romance. Nos conocemos hace muchos años y somos un gran equipo. Estoy enfocada en lo laboral, en ser cien por ciento Fátima. Estuve un tiempo guardada porque lo necesitaba", afirmó la imitadora.

Luego, le preguntaron sobre el reclamo de su ex Norberto Marcos ante Argentores por los derechos de la obra que está realizando, a lo que Fátima Florez sostuvo: "Esta es una obra nueva, ha cambiado mucho y la vengo dirigiendo desde hace tiempo. Las imitaciones son un derecho personalísimo, no hay mucho más que explicar".

"El armado lo hice yo este año. De cualquier manera, por los años vividos juntos, que no es poca cosa, lo valoro, lo atesoro y lo cuido. Nunca me meto a hablar de intimidades y prefiero guardarlas, los trapitos se lavan en casa. Lo que tengamos que hablar, lo hablaremos, estoy dispuesta", agregó la ex pareja de Javier Milei.

De todas maneras, Fátima Florez trató de ponerle paños fríos al asunto: "Fueron muchos años juntos y lo valoro. Nunca hablo de intimidades, pero lo que tengamos que hablar, lo hablaremos. En mí va a encontrar una amiga y la mejor ex".

El dardo de Fátima Florez para Yuyito González: "La gente extraña"

Mientras encabeza un nuevo espectáculo en Carlos Paz por la temporada de verano, la imitadora y humorista Fátima Florez se refirió nuevamente a su relación con el presidente Javier Milei. La artista aprovechò para lanzarle un dardo a la actual "primera dama" Yuyito González.

En charla con Revista Caras, la actriz se refirió su vínculo con el mandatario y aseguró que la gente "extraña" la pareja que hacían y no descartó volver con el Jefe de Estado en un futuro.

"La gente espontáneamente pidió que el expresidente suba porque era mi novio, Subimos y ahí nos dimos un beso como los que acostumbramos tener siempre porque somos dos personas muy apasionadas. Así que no me pareció algo malo", comentó Fátima Florez recordando algunos momentos en el escenario con Javier Milei.

En esa línea, la ex primera dama agregó: "A la gente le puede gustar o no, pero en la calle me dicen que les encanta y que extrañan esos besos". Luego reconoció que más de una vez fue consultada por si "vuelven" con el presidente a lo que contestó: "Qué sé yo, la gente opina". De todas maneras, y pese a que Javier Milei está en una relación con Yuyito González, Fátima Florez no descartó una reconciliación con el presidente: "Mira, yo hoy estoy puesta en mi profesión y en la temporada".