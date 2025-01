Fátima Florez habló como nunca de su vínculo con sus exparejas.

La imitadora y humorista Fátima Florez comenzó un nuevo espectáculo en Carlos Paz por la temporada de verano y se refirió al contacto con sus ex parejas, entre ellas el presidente Javier Milei y no le cerró la puerta a volver con el mandatario.

La actriz protagoniza "100 por ciento Fátima" junto a Marcelo Polino y allí hace despliegue de su talento con múltiples imitaciones, algunas que generaron polémica cómo Yuyito González, actual pareja del jefe de Estado.

En ese contexto Fátima Florez brindó una nota a Infobae y allí se refirió a varios temas cómo su presente en Córdoba pero también habló sobre sus ex. "Yo no soy de esas personas contundentes que dicen nunca más", expresó en relación a la posibilidad de volver con una ex pareja.

En esa línea, la ex de Javier Milei agregó: "soy la mejor ex del mundo. Con mis dos ex soy la mejor porque soy muy respetuosa. Me quedo con lo lindo, respeto y atesoro el tiempo que pasamos juntos. Nunca me van a escuchar hablando pavadas ni cosas feas. Eso hablaría muy mal de mí".

Siguiendo con ese tema, le consultaron son si tuvo algún contacto en el último tiempo. "Eso es algo que prefiero guardar para mí. No me gusta andar ventilando todo porque, si no, se transforma en un ventilador de intimidades. Y aunque soy una mujer mediática, tengo tremendos códigos".

"De la intimidad no se habla. Por eso mis ex me quieren: porque soy buena gente. A nadie le gusta separarse, las dos partes sufren. Pero lo importante es mantener una buena relación con los ex. Eso es lo más sano, lo más lindo: cuidar y atesorar lo que fue alguna vez, lo que vivimos juntos", agregó Fátima Florez.

Yanina Latorre no tuvo piedad con Yuyito González: "Ahora entiendo"

La ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González vive un presente muy particular ya que desde muchos lugares ponen en duda su relación con el presidente Javier Milei y si bien la propia "primera dama" se encargó de desmentirlo, se reveló una situación relacionada al viaje del mandatario a la asunción de Donald Trump que mostraría el mal momento de la pareja.

En ese sentido, la periodista Yanina Latorre, quién tuvo varios cruces muy picantes contra Yuyito, puso el foco en el viaje de la conductora a los Estados Unidos y dio un detalle muy particular sobre su estadía. "¿A Yuyito no la llevo Milei a Washington, no? Ahora entiendo porqué pedía canjelosis yuyo. Decía reuniones protocolares.....jajaja", agregó la esposa de Diego Latorre también por las redes sociales.

Claramente la periodista subrayó que pese a que Yuyito González afirmó que iba a estar con el presidente Javier Milei en la asunción de Donald Trump, el mandatario asistió junto a su hermana Karina Milei y la conductora terminó en Miami donde también está la panelista de LAM.