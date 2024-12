"No quiero hacer más": el anuncio de Marcelo Polino que conmocionó a la televisión

Marcelo Polino realizó un anuncio sorpresivo para el mundo de la televisión y el espectáculo.

Marcelo Polino es uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos del ambiente y viene de quedar en el centro de la escena por el anuncio que realizó en estas últimas horas. El histórico jurado del Bailando brindó una entrevista en la que repasó distintos aspectos de su trayectoria en los medios y allí comunicó la decisión que cambiará su futuro de cara al 2025.

A través del rubro de la televisión y la radio, Marcelo Polino siempre estuvo vinculado a los medios y al ambiente de la farándula en especial. "A mí me surge fácil hacer el chimento, hacer la movida del puterío entre famosos, la tengo como súper clara", expresó el periodista en diálogo con el ciclo Pasa Montagna por Radio Rivadavia.

A pesar de su basta experiencia en este mundo, Polino tomó una drástica decisión con respecto a su carrera profesional en la antesala de su participación confirmada como jurado del Bailando en 2025. "Es mi reality número 31, es un montón para mí. A mí me gusta mucho el formato de reality. Yo me siento muy bien haciendo de jurado. De hecho, me han ofrecido para hacer programas de espectáculos en la tele. Pero no quiero hacer más chimentos. Quiero ir por otro lado", lanzó.

"Lo que pasa es que fueron como 30 años seguidos haciendo chimentos. Ya hace un par de años que prefiero ir por el humor, por esta veta que encontré en el teatro. Fue una jugada fuerte porque es salir de mi zona de comodidad, frase trillada que hay por estos momentos", agregó Polino. De esta manera, el periodista de 60 años dejará de trabajar en el mundo de la farándula y buscará profundizar en el teatro. "En mis espectáculos solo voy más por el lado del humor, donde por supuesto en mis monólogos mezclo la farándula", precisó.

"Toda la plata": el drama de Marcelo Polino que nadie conocía y conmocionó al espectáculo

Marcelo Polino es uno de los periodistas de la farándula más reconocidos de la televisión y actualmente se alejó de la pantalla chica para abocarse a su programa de radio y ser productor de espectáculos. Hace poco brindó una entrevista y expuso uno de los mayores dramas que vivió en su carrera. "Me fundí", lanzó.

El periodista Marcelo Polino visitó el programa La Noche Perfecta, el late night show que conduce Sebastián Wainraich por El Trece. Entre los temas que charlaron, hubo uno que pocas personas conocían y se trata de uno de los momentos más complicados en el año 2010.

"Me fundí. Yo puse toda la plata porque dije 'en algún momento me voy a cansar de boludear en la tele y quiero tener como una pequeña empresa'. Me puse un local en Santa Fe y Callao", reveló Polino sobre el proyecto paralelo que tuvo años atrás. "Era divino. Caro, todo de primera línea. Tenía dos empleados. Pero por ahí yo estaba grabando y me llama Mati, mi asistente, y me decía 'faltó la chica de la mañana'", agregó sobre la dinámica que tenía con este comercio.

Después de un tiempo, Polino dijo que no pudo aguantarlo más y sufrió un difícil revés económico. "Llegó un momento en que me harté. Me quedó un remanente bastante grande de calzoncillos. Había no sé, 500. Pero lo gracioso es quién me ayudó a venderlos, nadie se lo puede imaginar", dijo sobre el periodista Luis Beldi, quien le dio una mano. "Un día estaba haciendo mi programa en América Ponele la firma y yo puteaba. 'Tengo los calzoncillos, la guita que gasté...'. Estaba Luis y me dijo 'te voy a contactar con alguien que te va a comprar los calzoncillos. Gracias a Luis Beldi, a quien nunca más volví a ver, vendí todos los remanentes de calzoncillos", confesó.