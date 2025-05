¿Lo comerías? Salió a la luz el pez argentino modificado genéticamente por Japón.

El pescado ocupa un lugar central en la dieta de muchos argentinos que eligen comer sano y por fortuna las opciones de pesca son variadas y para todos los paladares y bolsillos. Pero en las últimas horas salió a la luz una revelación sobre un popular pez argentino que fue modificado genéticamente por Japón por una razón que muchos desconocían.

El pejerrey es uno de los pescados más ricos y favoritos de los argentinos que disfrutan de comerlo frito en los famosos cornalitos, un clásico costero. Y aunque es un producto que se consigue con cierta facilidad en las pescaderías, pocos saben que estuvo en peligro. Quien reveló una sorprendente verdad sobre el pejerrey fue el chef Iwao Komiyama, el impulsor del sushi en Buenos Aires, en una entrevista con El Destape: "Un tiempo de mi vida lo viví en Mar del Plata, porque el gobierno japonés le daba una donación a Argentina para llevar adelante el Instituto Pesquero Argentino (INIDEP), con dos buques de investigación e investigadores japoneses entre los que estuve yo en una época. Mi tarea era probar los pescados que se pescaban y analizar sabores. Japón le ha dado a Argentina la tecnología para desarrollar el pejerrey, un pez que estaba casi desaparecido en las lagunas regionales, y nos dio la posibilidad de estudiarlo para terminar desarrollando un pejerrey nuevo -esto no lo sabe nadie- mucho más fuerte y adaptado a nuestro clima. Hoy las lagunas argentinas están repobladas de este pez genéticamente modificado".

"Pero a mí me gusta investigar: en Ushuaia hay unos salmones salvajes exquisitos, en Santa Cruz hay truchas muy interesantes… pero bueno, es cuestión de que vayan e investiguen esos lugares un ecólogo, un biólogo marino y alguien del Gobierno, de agricultura y ganadería, y que digan si se puede pescar o no y analicen si es una zona sustentable. Yo siempre estuve metido en la investigación porque me interesa la calidad del pescado, pero sobre todo me interesa no depredar y no destruir", siguió contando el chef Iwao Komiyama sobre su investigación de sabores.

Cómo hacer un sushi low cost que le gane a la crisis económica de Milei

Asimismo, Iwao Komiyama reconoció que comer sushi es caro, pero sugirió algunos pescados y mariscos más accesibles para preparar esta delicia de la cocina asiática: "Hay diferentes calidades y niveles de sushi. El sushi como tal, el sushi de Edo, japonés, de la alta cocina, es imposible lograrlo, por el momento, en Argentina porque se requieren dos cosas que no se dan todavía: una es la búsqueda de productos de alta calidad que Argentina tiene en el mar pero que, por un tema comercial y de impuestos carísimos a los barcos pesqueros, es difícil de lograr, y después está el tema del arroz. Si el arroz es de mala calidad, el sushi es malo. Después, hay productazos que el argentino no los entiende y que servirían para un sushi low cost, de pesca del día, como el calamar, que únicamente está asociado a las rabas. Y así te puedo decir muchos otros productos".