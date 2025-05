¿Qué comidas no consumir en el desayuno?

Qué comida no incluir en el desayuno

El desayuno es la comida más importante del día y es por ello que hay una serie de recomendaciones sobre qué consumir a la hora de prepararlo. En ese sentido, es importante destacar que hay cinco elaboraciones que profesionales no recomiendan desayunar.

A veces, la falta de tiempo puede provocar que una persona tome lo primero que encuentra en la heladera o compre alguna golosina en el kiosco que se cruza camino al trabajo. No es aconsejable, pero si sucede cada tanto no representa ningún tipo de problema. Se vuelve preocupante cuando deja de ser algo aislado y se transforma en un hábito, ya que puede generar problemas de salud.

"Hoy desayuné esto en Londres y me pregunto cómo hace la gente para comer esto a diario y no morir a los 50 años", expresó UltimaLlamada_, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En la imagen se puede ver un desayuno muy completo, frijoles cocidos en salsa de tomate, dos salchichas, un huevo frito, dos croquetas de papa rallada y frita y una porción de pan que también fue pasado por aceite. Una combinación que no es tan recomendable consumir. Solo debería quedar reservada para ocasiones especiales como estar de visita en el extranjero.

¿Qué alimentos no incluir en el desayuno?

Los expertos en nutrición remarcan que hay cinco tipos de alimentos que es mejor evitar y reservar para otros momentos del día. Por otro lado, el desayuno tiene que ser producto de la combinación de las siguientes opciones como cereales, frutas, panes integrales, frutos secos, huevos, yogures naturales y alguna que otra carne magra.

Alimentos ultraprocesados: galletitas industriales, cereales con azúcar, barras de cereal, bagels y muffins.

desde snacks hasta cualquier otro elemento que sea sometido al contacto con el aceite. Alimentos muy grasosos: embutidos, lácteos enteros, quesos muy grasos y manteca.

embutidos, lácteos enteros, quesos muy grasos y manteca. Alimentos con elevado contenido de azúcar: productos de panadería y bebidas azucaradas como gaseosas, jugos o energizantes.

productos de panadería y bebidas azucaradas como gaseosas, jugos o energizantes. Alimentos con exceso de sale: salas, sopas o embutidos.

productos de panadería y bebidas azucaradas como gaseosas, jugos o energizantes. Alimentos con exceso de sale: salas, sopas o embutidos.

Estas comidas no aportan la cantidad de energía sostenida, como es el caso del azúcar, que provoca un aumento rápido pero con una clara caída que provocará un efecto de sueño. Además, muchos de los alimentos mencionados puede generar malestares digestivos y dolores de estómago que luego tendrán que ser tratados con algún medicamento. También se debe considerar que el consumo frecuente de estos producto tiene tendencia a generar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Los alimentos ricos en magnesio que tenés que incorporar en el desayuno

La presencia de alimentos con magnesio en el desayuno le otorgan a la persona una serie de beneficios que van desde regular la función de los músculos, controlar el sistema nervioso, reducir el nivel de azúcar en sangre y la presión sanguínea. Es por ello que se aconseja realizar una selección inteligente de lo que se servirá en el plato.

Es recomendable que las elaboraciones cuenten con la presencia de hojas verdes, frutas, frutos secos, productos lácteos, chocolate negro, cereales integrales y semillas. Además, está comprobado que el magnesio es clave en la producción de neurotransmisores como la serotonina que impacta en el estado de ánimo de las personas, que permiten disminuir el estrés, la depresión y combatir la ansiedad.