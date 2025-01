Declararon los denunciantes de los asesinatos de bebés en Córdoba: “Morían niños y nadie no decía nada”

En la tercera semana del histórico juicio que busca establecer responsabilidades en los ataques seriales en el Hospital Neonatal en Córdoba, donde cinco recién nacidos fallecieron y otros ocho sobrevivieron, declararon los responsables de que el 4 de julio llegara a la Justicia provincial la noticia de que existía una secuencia de muertes sin explicación médica en el centro de salud apuntado.

Francisco Luperi es ingeniero civil y fue quien denunció dicho 4 de julio de 2022 ante la Justicia el drama que atravesaron y siguen viviendo las diferentes familias. Este jueves, ante el tribunal, el hombre reveló que elevó el pedido judicial a partir de comentarios que le hizo su esposa, Virginia María Zamora, luego de advertir que ocurrían muertes que no tenían "explicación natural cierta”.

Por conocimiento u omisión, muchos de los imputados son señalados por los padres de las víctimas por su participación y movimientos tras las muertes de los recién nacidos. Brenda Agüero es la principal acusada de los 11 imputados por los ataques. La enfermera está detenida bajo prisión preventiva desde el 19 de agosto de 2022.

La presentación de Luperi es la que dio origen a la instrucción y posterior acusación por distintas responsabilidades funcionales por parte del fiscal Raúl Garzón. “Decidimos con mi mujer, que es anestesióloga del hospital, que las cosas que se comentaban sobre muertes de bebés sin explicación natural tenía que ser informada a la Justicia”, dijo el hombre, quien negó tener alguna relación con los trágicos casos.

Luego, afirmó que su esposa y "mucha gente se animó a transmitir lo que pasaba". El ingeniero se emocionó al declarar que se solidarizaba con el dolor de las madres: "Creo que forma parte de los deberes de los ciudadanos poner en conocimiento de la justicia para que se investigue lo que está ocurriendo”, señaló.

A su vez, Luperi dijo que la exdirectora del hospital Liliana Asís "conocía los hechos, pero no quería que trasciendan". “Desconocíamos si había o no una investigación policial o judicial. Alguien le había comentado que había una investigación a nivel hospitalario. Llegamos a la conclusión de que esto tenía que ponerse en conocimiento de la justicia”, contó.

Además, el hombre aclaró que su esposa no tenía información de manera directa, sino que la recibía atrasada en el tiempo y por comentarios de otros, con quienes no se veía a diario. En ese sentido, remarcó que no se enteró un día “en específico”, sino que se fueron sumando de a poco los comentarios que llevaron a fines de junio a que les preocupara lo que ocurría.

Juicio por el asesinato de bebés en Córdoba: declaró la anestesióloga que denunció los casos

Tras la declaración de Luperi, fue el turno de su esposa, Virginia María Zamora, que es anestesióloga desde hace 14 años en el Neonatal. La mujer contó que se enteró de que existían casos de muertes de bebés y otros recién nacidos que aparecieron con lesiones en una conversación con Viviana Martínez, una instrumentadora quirúrgica y delegada del SEP en el centro de salud, que también fue citada a declarar este jueves.

En esa charla, Martínez le pregunta si alguien puede confundir la aplicación de vitamina K con cloruro de potasio y ella le contestó que no porque son diferentes las ampollas. “Es muy difícil confundirlos, son muy diferentes”, explicó y agregó: “El potasio además está en una ‘caja de paro’ porque es una droga que se usa en situaciones muy especiales, como un paro cardíaco”.

“Me cuesta asimilar al día de hoy que haya pasado todo esto. Ha sido muy doloroso todo este proceso. No he querido seguir todo al detalle porque esto me generó mucha ansiedad o dolor”, sostuvo. De forma sentida, aseguró que "morían niños y nadie no decía nada”.

En la conversación, Martínez consultó si podían ser producto de picaduras de insectos estos casos, porque se enteró que las enfermeras del Centro Obstétrico estaban desarmando los “niditos” buscando alacranes. “Sería muy extraño que aparezcan en simultáneo en muchas cunas, además era poco probable en invierno”, recuerda que le contestó.

“Me llamaba la atención que podía ser algo grave y nadie hablaba, como un virus nuevo en pandemia”, dijo en la instrucción y lo repitió en el juicio. Su compañera, de nombre Luciana, le consultó a los médicos neonatólogos sobre los valores de potasio porque condicionaban la anestesia y pidió “que le digan la verdad”. Asimismo, contó que no le dijeron nada, “se cerraron en eso y daba mucha impotencia, pero te dabas cuenta que te estaban mintiendo, somos todos colegas y vos tenías que dormir a un bebé sobre el que no sabías nada”.