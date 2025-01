Una charla con su esposa despertó la alerta y fue el primero en denunciar el asesinato de bebés en Córdoba: la historia del ingeniero

Quién es Francisco Luperi, el ingeniero que es clave en el juicio por la muerte de bebés en Córdoba.

Tras la declaración de dos madres de bebés sobrevivientes y las nuevas acusaciones contra la principal acusada, la enfermera Brenda Agüero, por la muerte de cinco bebés recién nacidos y el intento de homicidio de otros ocho en el Hospital Neonatal de Córdoba, se espera uno de los testimonios clave en el histórico juicio. Francisco Luperi, el ingeniero que destapó el escándalo, se presentará ante los jueces y el jurado popular.

La cronología de los hechos comienza el 18 de marzo de 2022, con el fallecimiento del recién nacido Francisco Calderón Cáceres, y termina el 7 de junio del mismo año. La denuncia ante la Justicia se hizo recién un mes más tarde, el 4 de julio. Por conocimiento u omisión, muchos de los imputados son señalados por los padres de las víctimas por su participación y movimientos tras las muertes de los pequeños.

El proceso judicial avanza y este jueves habrá una audiencia cargada por un testimonio clave. Luperi es esposo de Virginia Zamora, una médica del Neonatal. Cuando ella volvía a su casa le contaba cómo había sido su día de trabajo, como cualquier pareja. No obstante, lo que al principio parecían tristes gajes del oficio, con el tiempo se convirtió en una sólida sospecha de que el centro de salud se había convertido en un sitio donde ocurrieron múltiples homicidios.

De esta manera, el ingeniero cordobés formuló una denuncia que luego recayó en la Fiscalía del Distrito N° 3 Turno 7, a cargo de Raúl Garzón. Recién entonces, un mes después de los últimos crueles asesinatos, se empezó a investigar el caso que hoy se debate en el juicio.

Luperi ya declaró como testigo durante la etapa de instrucción. Este martes, el fiscal de Cámara Sergio Ruiz Moreno ratificó que él y su esposa volverán a dar su versión de los hechos frente a los jueces y el jurado popular. La declaración está programada luego de que termine la etapa de testimoniales de familiares de las víctimas.

Las negativas a las autopsias y los maltratos físicos y psicológicos son comentarios corrientes entre los testigos y los familiares de las víctimas, al tiempo que la justicia busca certificar el rol de cada uno de los acusados. Tampoco hubo fiscales o funcionarios del Poder Ejecutivo provincial que actuaran de oficio.

La mayoría de los relatos apuntan a la enfermera Agüero como la persona que llevó adelante el ataque, sin embargo, hay otros 10 imputados por las muertes y cada uno con una acusación particular. La médica está detenida bajo prisión preventiva desde el 19 de agosto de 2022 y, en octubre de ese año, la Justicia confirmó que había buscado en Google cómo dosificar potasio e insulina en chicos recién nacidos.

Dos madres de bebés sobrevivientes expusieron a la enfermera cordobesa: "No me diste explicación"

Justine Bustamante tuvo a su beba F. el 23 de abril de 2022. Durante su declaración, la mujer repitió que la enfermera Agüero estaba en la sala de recuperación cuando ella dio a luz a su hija y fue la encargada de llevar hasta allí a la beba. La vio después, cuando la acomodó en la cuna. “No me la dio para que la alzara. No había tocado a mi bebé”, contó.

Asimismo, Justine cargó contra la médica: "Yo te pregunté si era normal que ella se pusiera fría. Te acercaste la llevaste y no me diste explicación de más nada", aseguró mientras miraba desafiante a la enfermera. Y siguió: "Cuando te la llevaste me descompuse, me caí al piso. No pude verla". Minutos más tarde, recordó que a su beba "le dieron el alta el 3 de mayo", tras nueve días en terapia intensiva.

Cerca del mediodía, también declaró Yasmín Barrionuevo, mamá de Gino, otros de los bebés que lograron sobrevivir. En el principio de su declaración, contó que, cuando nació su hijo, la enfermera Agüero lo colocó en su pecho.

El bebé hoy tiene dos años, pero estuvo muy grave: entró en una descompensación el 1° de mayo de 2022. Identificó a la enfermera por sus “tres lunares” en el rostro. Poco tiempo más tarde, reveló que su hijo "tenía la ropita con sangre", por lo que lo envolvieron en su manta y se lo llevaron rápido sin decirle nada. La explicación que le dieron en ese momento fue que “lo había picado un bicho”, pero que no le dijeron cuál y que lo estaban tratando con antibióticos. En la historia clínica se anotó que tenía una lesión en la piel.