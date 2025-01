Justine Bustamante, madre de una recién nacida que sobrevivió después de una descompensación en el Hospital Neonatal de Córdoba

En el marco de una nueva audiencia del juicio por los cinco asesinatos y los ocho intentos de homicidio de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba entre marzo y junio de 2022, dos de las madres volvieron a lanzar duras acusaciones contra la principal acusada, Brenda Agüero. “Te reconozco perfectamente”, le dijo a la cara Justine Bustamante a la enfermera acusada de los ataques seriales en el centro de salud.

Agüero está detenida bajo prisión preventiva desde el 19 de agosto de 2022 y, en octubre de ese año, la Justicia confirmó que había buscado en Google cómo dosificar potasio e insulina en chicos recién nacidos. La enfermera Brenda Agüero es la principal acusada de los 11 imputados.

Bustamante tuvo a su beba F. el 23 de abril de 2022. En el comienzo del relato que formó parte de la décima jornada del proceso judicial, afirmó que nació "perfecta" con 3,280 kilos y 39 semanas de gestación y que la "felicitaron".

Luego, la mujer repitió que Agüero estaba en la sala de recuperación cuando ella dio a luz a su hija y fue la encargada de llevar hasta allí a la beba; iba detrás de ella, a sus espaldas, explicó. La vio después, cuando la acomodó en la cuna. “No me la dio para que la alzara. No había tocado a mi bebé”, contó.

La joven, que entonces tenía 19 años, relató que ella estaba nerviosa, con náuseas y frío. La enfermera le ofreció un té y salió de la sala. En ese momento, la niña “dejó de llorar”. La enfermera regresó y le comentó: “Parece que se durmió”. La madre se intranquilizó porque vio a la criatura “pálida, con los labios morados y las uñas muy moradas”.

Asimismo, Justine cargó contra la médica: "Yo te pregunté si era normal que ella se pusiera fría. Te acercaste la llevaste y no me diste explicación de más nada", aseguró mientras miraba desafiante a la enfermera. Y siguió: "Cuando te la llevaste me descompuse, me caí al piso. No pude verla. Me volvieron a llevar a la habitación y nadie me explicaba qué pasó con ella".

Cuando reveló qué le dijeron los médicos sobre el estado de salud de la nena remarcó que "lo único que le dijeron es que tuvo un paro" y "que podía tener algún problema en el corazón, un soplo. Y que tenía nivel alto de potasio en sangre por lo que le iban a hacer más estudios", agregó.

Minutos más tarde, recordó que a su beba "le dieron el alta el 3 de mayo", tras nueve días en terapia intensiva. En ese momento, Justine rompió en llanto y contó que su hija "hoy en día está bien, pero tengo miedo que a medida que pasen los años aparezca algo nuevo", sostuvo.

Brenda Agüero, acusada de ser la autora material de los hechos que se juzgan en Córdoba.

Juicio por el asesinato de bebés en Córdoba: una madre de un niño sobreviviente aseguró que la "dejaron sola"

Minutos después del mediodía, también declaró Yasmín Barrionuevo, mamá de Gino, otros de los bebés que lograron sobrevivir. En el principio de su declaración, contó que en la sala de parto había más de 10 personas y que, cuando nació su hijo, la enfermera Agüero lo colocó en su pecho.

El bebé hoy tiene dos años, pero estuvo muy grave: entró en una descompensación el 1° de mayo de 2022. Identificó a la enfermera por sus “tres lunares” en el rostro. “Yo la reconozco después de que fui a declarar y pasaron imágenes de ella en la televisión y desperté a mi marido y le dije que ella fue quien me había llevado a Gino en sala de posparto”, relató.

Yasmín Barrionuevo afirmó que su hijo tenía "dos pinchazos en el muslo derecho" .

Poco tiempo más tarde, reveló que su hijo "tenía la ropita con sangre", por lo que lo envolvieron en su manta y se lo llevaron rápido sin decirle nada. "Entró una mujer con ropa normal, rompieron el colchón. Y decía ´no puede ser que pase otra vez con otro bebé´. Me preguntaba qué estaba pasando. Estaban buscando algo. Me dejaron sola”, precisó en su testimonio.

La explicación que le dieron en ese momento fue que “lo había picado un bicho”, pero que no le dijeron cuál y que lo estaban tratando con antibióticos. En la historia clínica se anotó que tenía una lesión en la piel.

En terapia intensiva, detectaron junto a su marido que el muslo derecho de Gino presentaba dos lesiones, compatibles con pinchazos, en la parte delantera y posterior. El informe técnico confirmó que había señales de pinchazos en la ropita del bebé y rastros de sangre, a pesar de que sin saber lo que estaba ocurriendo, la mamá de Yasmín lavó el body y la ranita.