Colapinto le dio mate a Vowles en el paddock.

La partida de Oliver Oakes no solo supuso el regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1 en el asiento que había pertenecido a Jack Doohan, sino también la delicada situación que atraviesa Alpine a tan solo seis fechas del inicio del campeonato. Todo el entramado detrás de la fuga del exdirector británico se relaciona con Hitech GP y derivó en la toma de poder por parte de Flavio Briatore, quien seguirá exigiendo resultados en las siguientes cinco fechas.

De hecho, el ahora director de la escudería francesa le puso un tiempo mínimo de permanencia al piloto argentino, que tendrá cinco carreras para demostrarle que hizo lo correcto al ficharlo a inicios de enero. Por lo tanto, la presión que había acompañado a Doohan desde su debut en la máxima categoría ahora se traslada a Colapinto, aunque se cree que habrá una diferencia sustancial entre estos dos casos.

Así lo considera James Vowles, el antiguo jefe de Franco en Williams y responsable de haber permitido su debut en la F1 en el GP de Italia 2024. Y es que en una reciente conferencia de prensa en la previa al Gran Premio de Ímola, el director del equipo inglés señaló que este “momento turbulento” es ideal para el pilarense, a quien consideró un piloto de élite junto a Pierre Gasly.

“¿Está en un momento turbulento? Sí, sin duda. ¿Apoyarán a Pierre y a Franco? Sí, creo que también, porque siguen siendo atletas de élite que pilotan para ellos con el fin de conseguir el mayor número de puntos posible”, afirmó el británico. Además, este delicado momento es especial para que Colapinto demuestre de lo que está hecho, ya que, aunque la presión será mayor, el argentino ha mostrado que tiene mucha fortaleza.

“Es tiempo en pista, es tiempo en un entorno difícil, y si sales de él sólo serás más fuerte como resultado. Y Franco es fuerte, así que creo que sigue siendo el lugar adecuado para él en este momento”, agregó Vowles. De esta manera, si Colapinto logra tener buen ritmo y buenos resultados, no solo demostrará carácter, sino también un buen tiempo de adaptación no solo al entorno, sino también a un coche que no tuvo la oportunidad de conducir antes.

Vowles fue el responsable de llevar a Colapinto a la F1.

