Marruecos vs Camerún por la Copa Africana: cuándo juegan y cómo ver en vivo GRATIS en Argentina

Este viernes se juega uno de los platos fuertes de los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025: Marruecos, el país anfitrión que sueña con ganar su primer título continental en 49 años, enfrenta a Camerún, cinco veces campeón del torneo y uno de los equipos más laureados del continente africano. Los Leones del Atlas, liderados por el flamante ganador del Balón de Oro africano Achraf Hakimi y el goleador del torneo Brahim Díaz, tendrán la ventaja de jugar en casa ante más de 40 mil hinchas. Pero enfrente estará un Camerún histórico que llega con la confianza de haber eliminado a Sudáfrica y que cuenta con figuras de elite como Bryan Mbeumo.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Marruecos y Camerún, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Marruecos y Camerún?

El partido entre Marruecos y Camerún se disputa el viernes 9 de enero a las 16 (hora argentina) en el estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat, Marruecos. El árbitro designado es Dahane Beida, de Mauritania. La transmisión está disponible a través de Claro Sports en YouTube, permitiendo seguir este partidazo de cuartos de final de forma gratuita.

Marruecos llega como uno de los grandes candidatos al título. Los dirigidos por Walid Regragui vienen de superar a Tanzania por 1-0 en los octavos de final, con un gol de Brahim Díaz en el minuto 64 tras una asistencia de Achraf Hakimi, quien regresó de una lesión que lo tuvo dos meses afuera. La actuación del capitán marroquí fue clave para desbloquear un partido complicado. En la fase de grupos, el equipo anfitrión fue contundente: lideró el Grupo A con siete puntos tras vencer a Comoras (2-0) y Zambia (3-0), y empatar con Mali (1-1), con un diferencial de gol de +5 y apenas un gol en contra.

El punto fuerte de Marruecos es su defensa, que solo recibió un gol en cuatro partidos, y su capacidad goleadora liderada por Brahim Díaz, quien lleva cuatro tantos en el torneo y es el máximo artillero de la competencia. El mediocampista del Real Madrid está en un nivel extraordinario y será la referencia ofensiva del equipo junto a Achraf Hakimi, quien busca entrar en la historia al intentar ser el primer capitán en ganar la Copa Africana en casa desde Taher El Khalej en 1988, hace justamente 49 años.

Sin embargo, Marruecos tendrá una baja sensible: Azzedine Ounahi, volante del Marsella, quedó descartado del torneo por una lesión muscular en la pierna. La ausencia del mediocampista obliga al técnico a reconfigurar el centro del campo, aunque cuenta con alternativas de jerarquía como Bilal El Khannouss (Stuttgart), Neil El Aynaoui e Ismael Saibari para suplir esa pérdida.

Camerún, por su parte, viene de protagonizar un sufrido triunfo sobre Sudáfrica por 2-1 en octavos de final. Los Leones Indomables se pusieron 2-0 arriba con goles de Christian Kofane y Junior Tchamadeu, pero tuvieron que aguantar en los minutos finales tras el descuento de Evidence Makgopa. En la fase de grupos, el equipo dirigido por Marc Brys arrancó con un empate sin goles ante Zimbabue, pero se repuso con victorias ante Kenia (1-0) y Namibia (2-0) para clasificar como segundos del Grupo E.

El gran problema para Camerún es la lesión de Darlin Yongwa, quien salió en el primer tiempo ante Sudáfrica y fue reemplazado por Mahamadou Aboubakar Nagida. La ausencia del lateral izquierdo es un dolor de cabeza para David Pagou, ya que debilita un sector defensivo que enfrentará al peligroso Achraf Hakimi por esa banda. Pese a eso, los cameruneses tienen argumentos: Bryan Mbeumo (Manchester United) es una de las figuras del torneo, mientras que en defensa cuentan con un plantel experimentado.

El historial entre estos dos gigantes africanos favorece a Camerún en la Copa Africana: lidera el enfrentamiento directo con dos victorias y un empate, aunque el último choque entre ambos en este torneo fue en 1992, hace más de tres décadas. Sin embargo, Marruecos tiene ahora la ventaja de jugar en casa y cuenta con un plantel más sólido y equilibrado. Los anfitriones buscan cortar una racha negativa: no ganan el título continental desde 1976.

Formaciones probables de Marruecos y Camerún

Marruecos se pararía con un 4-3-3 que privilegia la solidez defensiva y la velocidad en ataque. Yassine Bounou, arquero del Al-Hilal saudí y con pasado en el Sevilla, será el arquero titular. La línea defensiva estará comandada por el capitán Achraf Hakimi por la derecha, con Nayef Aguerd y Adam Masina como centrales, y Noussair Mazraoui como lateral izquierdo. Es una defensa de primer nivel europeo que solo recibió un gol en todo el torneo.

En el mediocampo, la ausencia de Azzedine Ounahi obliga a reconfigurar: Bilal El Khannouss será el pivote defensivo, acompañado por Neil El Aynaoui e Ismael Saibari como mediapuntas que aportan llegada al área. Adelante, el tridente será demoledor: Brahim Díaz (Real Madrid) como enganche, Abde Ezza (Real Betis) por la izquierda, y Ayoub El Kaabi (Olympiakós) como delantero centro. Con cuatro goles en cuatro partidos, Brahim es la gran amenaza marroquí.

Marruecos (4-3-3): Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina, Noussair Mazraoui; Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Ismael Saibari; Brahim Díaz, Ayoub El Kaabi, Abdessamad Ezzalzouli.

Camerún presentaría un esquema táctico más dinámico, con un 3-4-3 que busca aprovechar las bandas y la velocidad de sus atacantes. Devis Epassy será el arquero titular, protegido por una línea de tres centrales formada por Samuel Kotto, Nouhou Tolo y Christopher Malone. Este sistema defensivo le permitió a Camerún mantener dos vallas invictas en la fase de grupos.

En el mediocampo, la lesión de Darlin Yongwa obliga a David Pagou a alinear a Mahamadou Aboubakar Nagida (Rennes) como carrilero izquierdo, mientras que Junior Tchamadeu ocupará el lateral derecho. En el centro del campo actuarán Carlos Baleba y Danny Namaso, encargados de cortar y distribuir el juego. Adelante, el tridente ofensivo estará conformado por Bryan Mbeumo como extremo derecho, Christian Kofane de centro delantero y Karl Etta Eyong por el costado izquierdo.

Camerún (3-4-3): Devis Epassy; Samuel Kotto, Nouhou Tolo, Christopher Malone; Junior Tchamadeu, Carlos Baleba, Danny Namaso, Mahamadou Aboubakar Nagida; Bryan Mbeumo, Christian Kofane, Karl Etta Eyong.

Marruecos vs Camerún: Ficha técnica