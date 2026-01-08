Real Madrid vs. Atlético Madrid, con Julián Álvarez y sin Mbappé: hora, TV en vivo y streaming

Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Supercopa de España, con Julián Álvarez y sin Mbappé.

Real Madrid y Atlético de Madrid se miden por la segunda semifinal de la Supercopa de España 2026, el busca de la final frente a Barcelona para conseguir un nuevo título nacional. El derbi de la capital nacional contará con varios argentinos como Julián Álvarez del lado del "Colchonero", aunque Kylian Mbappé será una baja fundamental en el "Merengue".

Este gran cruce a disputarse en Jeddah, Arabia Saudita, tendrá a más compatriotas de la "Araña" como Juan Musso, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Thiago Almada y Franco Mastantuono. No obstante, no podrá estar Nicolás González por una lesión muscular en el muslo derecho. Los entrenadores Diego "Cholo" Simeone y Xabi Alonso se encuentran ante un enfrentamiento que puede marcar una bisagra a mitad de la temporada europea.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la semifinal de la Supercopa de España: hora, TV en vivo y streaming en Argentina

Este choque será el jueves 8 de enero del 2026 a las 16 horas de Argentina, con el arbitraje de Busquets Ferrer. El duelo se llevará a cabo en el King Abdullah Sports City de Jeddah, Arabia Saudita. La transmisión en vivo será de Flow Sports (canal 116 de Flow).

Las posibles formaciones de Real Madrid y Atlético de Madrid

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García y Vinicius Junior. DT: Xabi Alonso.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Koke, Álex Baena; Alexander Sorloth y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Los horarios de la Supercopa de España en las capitales del mundo.

¿Por qué no juega Mbappé en Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

El astro francés de 27 años sufre un esguince en la rodilla izquierda que le demandará tres semanas de recuperación, por lo que quedó afuera de la convocatoria de Xabi Alonso para la Supercopa de España en general.

Cómo llegan Real Madrid y Atlético de Madrid

El presente de ambos es muy irregular, aunque claramente la "Casa Blanca" está mejor que el "Aleti". Es que, luego de 19 fechas en LaLiga española, el Real le lleva siete puntos a su rival de la ciudad. En tanto, en la Champions League, tanto el cuadro "Merengue" como el rojiblanco se mantienen igualados en la fase inicial: los dos acumulan doce unidades en seis presentaciones. En el cotejo más reciente, Real Madrid aplastó a Betis por 5-1 como local y Atlético apenas empató 1-1 en su visita a Real Sociedad.