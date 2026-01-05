Crisis de Julián Álvarez en Atlético Madrid: críticas, defensa de Simeone y Barcelona al acecho

El mal momento de Julián Álvarez en Atlético de Madrid.

Julián Álvarez pasa por un mal momento en Atlético de Madrid al igual que el equipo de Diego "Cholo" Simeone, que empató 1-1 como visitante frente a Real Sociedad y quedó a once puntos del líder Barcelona en LaLiga. El "Colchonero" no jugó bien y la "Araña" no fue la excepción, por lo que fue el principal apuntado por parte de la prensa deportiva en España.

Tan así fue que el entrenador tuvo que salir a defenderlo públicamente, luego de los cuestionamientos de un sector del periodismo y de ciertos hinchas en las redes sociales. El delantero de 25 años, surgido en River Plate, acaba de ser padre por primera vez ya que nació Amadeo, el hijo que tuvo junto a su pareja María Emilia Ferrero. Sin embargo, ciertos medios de comunicación no tuvieron en cuenta esta situación y lo atacaron con crudeza.

El bajo nivel

Luego de una seguidilla de encuentros flojos tanto en el plano individual como en el colectivo, el cordobés empezó a estar en el ojo de la tormenta porque no tuvo sus mejores encuentros. No pudo anotar goles, desnivelar, asistir, desbordar ni explotar sus cualidades de tres cuartos de cancha hacia adelante. Ello, sumado a los puntos perdidos por el cuadro de la capital española en LaLiga, desembocaron en los dardos de la prensa y de algunos hinchas en las redes sociales.

El respaldo público del Cholo Simeone: "Los escucho preocupados"

Consultado al respecto en DAZN tras la igualdad ante Real Sociedad en Anoeta, el DT de Atlético de Madrid y compatriota del ex Manchester City fue contundente: "Los escucho ahí hablar de Julián, qué jugador que es, porque para exigirle todo lo que le están exigiendo... Es que nos ha dado mucho y ahora no se puede ver lo que nos ha dado". Incluso, manifestó que "evidentemente la exigencia está".

Con ironía, el estratega sentenció: "Los escucho ahí preocupados. Son procesos. Hay jugadores que atraviesan momentos como el que está atravesando, él lo sabe. Yo no veo que no corra, que no tenga predisposición, que no tenga voluntad". "Yo veo que no está como le gustaría estar primero a él, pero todo lo que están hablando es porque lo hizo muy bien desde que llegó", completó Simeone.

Los hinchas de Barcelona lo piden

El posteo de Julián Álvarez posterior al empate contra Real Sociedad se llenó de comentarios de fanáticos del elenco blaugrana deseando que sea un refuerzo para la próxima temporada. Con el escudo del club catalán, memes, gifs y mensajes, muchos seguidores del "Barça" quieren al cordobés a pesar del mal momento que transita en el "Aleti".

